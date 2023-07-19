Об этом директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил в эфире Еспресо.

"ВСУ действуют малыми подразделениями, продвижению которых предшествуют действия саперных подразделений. Это 4 или 5 подготовленные бойцы, которые в сумерки - когда невозможно их обнаружить ни тепловизорами, ни визуально, осуществляют в ручном режиме разминирование территории узкими коридорами", - сказал он.

По мнению Згурца, использование инженерной техники возможно, но она станет первой целью для РФ.

"Сейчас ставка делается на действия саперных подразделений с ручной работой. За ними продвигаются подразделения, которые должны занимать траншеи противника под огнем нашей артиллерии. Это текущая тактика украинской армии. Количество инженерной техники достаточно ограничено – поставки еще продолжаются, некоторые образцы уже в пути. это один из сдерживающих факторов, чтобы действовать более активно", - добавил эксперт.

Он считает, что в течение определенного времени тактика ВСУ будет неизменной и это сдерживает маневровые действия, потому что все вокруг заминировано и продвижение чрезвычайно сложное.

"Движение сейчас в любом случае зависит от темпа работы саперов, которые обеспечивают разминирование ручным способом, а затем при поддержке инженерных систем, поступающих в украинскую армию", - подытожил Згурец.

Контрнаступление ВСУ на юге: хронология

12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала , что ВСУ освободили 7 населенных пунктов и продвинулись на 6,5 км вперед.

Впоследствии в Министерстве обороны Украины официально подтвердили освобождение села Пятихатки в Запорожской области. Подразделения на Таврическом направлении продвинулись до 7 км.

24 июня Силы обороны Украины подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

Позже стало известно, что ВСУ деоккупировали село Ровнополь Донецкой области. Оно расположено в Волновахском районе Донецкой области. Армия РФ оккупировала населенный пункт в марте 2022 года.

5 июля на территории Запорожской области президент Украины Владимир Зеленский образовал десять военных администраций и назначил их руководителей.

13 июля Генштаб сообщил, что на направлениях Новоданиловка – Широкая Балка; Малая Токмачка-Новопокровка ВСУ имела некоторые успехи.

По состоянию на 17 июля с начала контрнаступления на Мелитопольском и Бердянском направлениях ВСУ освободили около 180 км² территории.

18 июля спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, майор Валерий Шершень заявил, что Силы обороны Украины ведут тяжелые бои за Старомайорское Донецкой области - ВСУ контролируют определенную часть этого населенного пункта