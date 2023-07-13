ВСУ продвигаются по Бахмутскому и Запорожскому направлениям, РФ применяет резервы и перемещает войска, – Генштаб
Силы обороны Украины продолжают вести наступательные операции по трем направлениям фронта - Бахмутскому, Мелитопольскому и Бердянскому. В то же время, российская армия применяет резервы и перемещает свои войска
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Отмечается, что на направлениях Новоданиловка – Широкая Балка; Малая Токмачка – Новопокровка ВСУ имела некоторые успехи. Украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах и наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника. Также Силы обороны осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
В то же время россияне оказывают мощное сопротивление. Они перемещают свои подразделения и войска, а также активно используют резервы.
На Бахмутском направлении Вооруженные Силы продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут. Здесь, на южном фланге наступления, наши военные имеют частичный успех и закрепляются на достигнутых рубежах.
- 13 июля Генштаб сообщал , что Россия продолжает вести захватническую войну и, несмотря на значительные потери, не отказывается от планов по полной оккупации Украины. В течение 12 июля в 5 направлениях продолжались тяжелые бои. Россияне нанесли 60 авиаударов и совершили 64 обстрела из РСЗО по позициям Сил обороны и населенным пунктам. Вместо этого ВСУ поразили пункт управления и 16 артиллерийских средств на враждебных огневых позициях.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.7
Покупка 36.7Продажа 37.39
-
EUR
Покупка 40.64Продажа 41.55
- Актуальное
- Важное