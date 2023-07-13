Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.



Отмечается, что на направлениях Новоданиловка – Широкая Балка; Малая Токмачка – Новопокровка ВСУ имела некоторые успехи. Украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах и наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника. Также Силы обороны осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

В то же время россияне оказывают мощное сопротивление. Они перемещают свои подразделения и войска, а также активно используют резервы.



На Бахмутском направлении Вооруженные Силы продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут. Здесь, на южном фланге наступления, наши военные имеют частичный успех и закрепляются на достигнутых рубежах.