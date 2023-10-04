ВСУ продвигаются на Мелитопольском направлении, оккупанты покинули ряд позиций, - Легион Свободы

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Наша артиллерия очень мощно работает на Мелитопольском направлении. Крайние два дня очень хорошо отработали по оккупационным войскам. Особенно это касается скопления вражеских войск и их логистических путей. Наша пехота тоже работает. Есть определенные тактические продвижения. Россияне покинули ряд позиций, из-за чего образовалась серая зона. Сейчас они пробуют ходить в контратаки, чтобы вернуть утраченные позиции", – рассказал Денисов.

Военнослужащий отметил, что на Мариупольском направлении идет контрбатарейная борьба.

"Россияне проводят ротации. Подвозят на позиции мобилизованных. Если обще говорить о ситуации на Мелитопольском направлении, то это работа артиллерии с обеих сторон. Также постоянная работа авиации оккупантов. Сейчас у нас есть продвижение, которое вызвано необходимостью стабилизировать линию фронта", - добавил он.