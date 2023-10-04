ВСУ продвигаются на Мелитопольском направлении, оккупанты покинули ряд позиций, - Легион Свободы
Боец "Легиона Свободы" Константин Денисов сообщил о продвижении ВСУ на Мелитопольском направлении и активной работе украинской артиллерии
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Наша артиллерия очень мощно работает на Мелитопольском направлении. Крайние два дня очень хорошо отработали по оккупационным войскам. Особенно это касается скопления вражеских войск и их логистических путей. Наша пехота тоже работает. Есть определенные тактические продвижения. Россияне покинули ряд позиций, из-за чего образовалась серая зона. Сейчас они пробуют ходить в контратаки, чтобы вернуть утраченные позиции", – рассказал Денисов.
Военнослужащий отметил, что на Мариупольском направлении идет контрбатарейная борьба.
"Россияне проводят ротации. Подвозят на позиции мобилизованных. Если обще говорить о ситуации на Мелитопольском направлении, то это работа артиллерии с обеих сторон. Также постоянная работа авиации оккупантов. Сейчас у нас есть продвижение, которое вызвано необходимостью стабилизировать линию фронта", - добавил он.
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