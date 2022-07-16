ВСУ продвигаются на Херсонском направлении, - руководитель пресс-центра ОК "Юг" Гуменюк
Руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что наступательные действия ВСУ на Юге страны уверенные
Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".
"На Херсонском направлении ВСУ продвигаются, эти шаги очень уверены. Они делаются в тишине, в секретности, чтобы закрепиться на этих территориях и затем известить о победах. Враг может оставлять угрожающие сюрпризы на оставшихся территориях", - подчеркнула Гуменюк.
Руководитель пресс-центра ОК "Юг" также добавила, что россияне продолжают атаковать авиацией остров Змеиный.
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