Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".

"На Херсонском направлении ВСУ продвигаются, эти шаги очень уверены. Они делаются в тишине, в секретности, чтобы закрепиться на этих территориях и затем известить о победах. Враг может оставлять угрожающие сюрпризы на оставшихся территориях", - подчеркнула Гуменюк.

Руководитель пресс-центра ОК "Юг" также добавила, что россияне продолжают атаковать авиацией остров Змеиный.

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