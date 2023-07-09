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ВСУ продвигаются к югу от Бахмута, - Маляр

9 июля, 2023 воскресенье
21:26
Война с Россией

Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что на всех участках фронта продолжаются тяжелые бои. Однако украинские военные продвигаются на юг от Бахмута

Об этом 9 июля сообщила Анна Маляр в телеграме.

"По всем направлениям наступления врага продолжаются горячие бои – Авдеевском, Марьинском, Купянском, Лиманском. Без изменения положений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Бахмутском направлении россияне продолжают обороняться. На южном фланге украинские военные значительно продвигаются. А на северном фланге продолжаются бои без изменения положений.

Кроме того, Маляр подчеркнула, что на Мелитопольском и Бердянском направлениях также продолжаются горячие бои. Украинские военные пытаются закрепиться на достигнутых рубежах.

"Наши проводят аэроразведку местности, занимаются разминированием местности и наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы, в готовности к продолжению наступательных действий", - написала замминистра.

Также она добавила, что на таврическом направлении идет активная работа ВСУ.

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.

11 июня ВСУ заявили об освобождении населенных пунктов Благодатное, Нескучное и Макаровка у границы Донетчины и Запорожья. Утром 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

26 июня Анна Маляр сообщила, что за неделю ВСУ продвинулись от 1 до 2 км на восточных направлениях фронта. За время наступления на юге ВСУ уволили 130 квадратных километров. В этот же день Силы обороны вернули под контроль Украины село Ривнопиль Донецкой области.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что в рамках летней кампании контрнаступления Украина уже освободила больше территории, чем Россия захватила за все зимнее наступление.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что уже освобожденные ВСУ населенные пункты не были главным событием - это лишь вступление к большому контрнаступлению.

Специалисты Института изучения войны считают, что российские военные, вероятно, стягивают под Бахмут дополнительные силы с других направлений в ответ на украинские наступательные операции в этом районе.

Утром 3 июля Анна Маляр сообщила, что за прошедшую неделю украинские военные освободили около 38 кв. км территорий.

4 июля сообщалось, что украинские военные продвигаются на южном фланге вокруг Бахмута Донецкой области и на юге.

В течение 6 июля ВСУ продвигались и закреплялись на позициях по трем направлениям - Бахмутском, Мелитопольском  и Бердянском, а на Купянском продолжили держать оборону.

7 июля заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Силы обороны продвигаются на флангах Бахмута и перемалывают врага на юге – соотношение потерь в армии РФ больше в пять раз.

Также в субботу, 8 июля, сообщалось, что украинские военные добились тактически значительных успехов в районе Бахмута. В то же время продолжили контрнаступление по меньшей мере на трех других направлениях фронта.

9 июля командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что на Бахмутском направлении Силы обороны продолжают продвигаться вперед, а российские захватчики местами оказываются в западне.

Мелитополь
Луганщина
военные силы Украины
Бердянск
Донетчина
Марьинка
Авдеевка
Запорожская область
Бахмут
Контрнаступление ЗСУ
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