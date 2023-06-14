ВСУ продвигаются для дальнейшего окружения Бахмута, - командир подразделения ВСУ Ярославский
Командир подразделения ВСУ Денис Ярославский отметил, что действия ВСУ направлены на окружение Бахмута
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Нахожусь под Берховкой. Берховка - это высшая точка к северу от Бахмута. С этой точки, через дальнейшее продвижение, мы зайдем на север Бахмута и вернем позиции, которые потеряли еще в январе", - подчеркнул Ярославский.
По словам командира подразделения ВСУ, 3-я отдельная штурмовая бригада вместе со смежными войсками ВСУ продвигаются с юга в сторону Клещиевки.
"Эти действия Сил обороны позволили взять под контроль ВСУ все логистические трассы, что позволяет продвигаться, чтобы в дальнейшем взять Бахмут в оперативное окружение. Мы видим передвижение врага в городе и уничтожаем его технику. За последнюю неделю Силам обороны Украины удалось продвинуться на 1 км к северу от Бахмута", - добавил Ярославский.
- По состоянию на 12 июня отмечалось, что на Бахмутском направлении Силы обороны Украины прошли на флангах от 250 до 700 метров, подвинув тем самым неприятеля.
- Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские Силы обороны продолжают наступать на фронте и достигли частичного успеха. За последние сутки украинские военные продвинулись на Бахмутском и Запорожском направлениях
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