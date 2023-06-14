Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Нахожусь под Берховкой. Берховка - это высшая точка к северу от Бахмута. С этой точки, через дальнейшее продвижение, мы зайдем на север Бахмута и вернем позиции, которые потеряли еще в январе", - подчеркнул Ярославский.

По словам командира подразделения ВСУ, 3-я отдельная штурмовая бригада вместе со смежными войсками ВСУ продвигаются с юга в сторону Клещиевки.

"Эти действия Сил обороны позволили взять под контроль ВСУ все логистические трассы, что позволяет продвигаться, чтобы в дальнейшем взять Бахмут в оперативное окружение. Мы видим передвижение врага в городе и уничтожаем его технику. За последнюю неделю Силам обороны Украины удалось продвинуться на 1 км к северу от Бахмута", - добавил Ярославский.