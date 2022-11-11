ВСУ продвигаются, а оккупанты экстренно упаковываются в плавсредства и убегают через Днепр, - ОК "Юг" о ситуации в Херсонской области
В оперативном командовании "Юг" рассказали, что ситуация на их направлении остается стабильно напряженной, а ВСУ продолжают продвигаться поближе к левому берегу Днепра
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Ситуация в операционной зоне на южнобукском направлении остается стабильно напряженной, но контролируется Силами обороны. Враг продолжает маневры по перемещению подразделений и техники между двумя берегами Днепра. Обустраивает рубежи обороны на левом берегу, ведет обстрел наших позиций на правом берегу. Силы обороны продвигаются ближе к левому берегу. Вражеское войско экстренно упаковывается в плавсредства, которые кажутся пригодными для переправы и пытаются спастись бегством", - говорится в отчете.
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