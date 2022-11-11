Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Ситуация в операционной зоне на южнобукском направлении остается стабильно напряженной, но контролируется Силами обороны. Враг продолжает маневры по перемещению подразделений и техники между двумя берегами Днепра. Обустраивает рубежи обороны на левом берегу, ведет обстрел наших позиций на правом берегу. Силы обороны продвигаются ближе к левому берегу. Вражеское войско экстренно упаковывается в плавсредства, которые кажутся пригодными для переправы и пытаются спастись бегством", - говорится в отчете.

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9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что российские войска отходят на левый берег Херсонской области.

Снегиревка Николаевской области снова с украинским флагом

Эксперты отмечают, что на Херсонщине оккупанты уже не имеют позиций, где могли бы устроить ловушку ВСУ.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что России потребуется минимум неделя, чтобы покинуть Херсон.

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