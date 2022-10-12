ВСУ продолжили контрнаступление в направлении Кременная - Сватово, - представитель Восточной группировки войск Череватый
Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый отметил, что в Луганской области противник строит фортификационные сооружения
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"После удачного контрнаступления ВСУ на Харьковщине и Лиманском направлении ВСУ продолжили контрнаступление в направлении Кременная - Сватово и заняли несколько населенных пунктов. Противник пытается построить там эффективную систему обороны, они роют траншеи и устанавливают бетонные сооружения", - отметил Череватый.
По его словам, на Бахмутском и Авдеевском направлениях продолжаются ожесточенные бои.
"Враг пытается прорвать линию обороны. Там очень жарко нашим защитникам, но они держат оборону", - добавил Череватый.
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