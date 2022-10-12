Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"После удачного контрнаступления ВСУ на Харьковщине и Лиманском направлении ВСУ продолжили контрнаступление в направлении Кременная - Сватово и заняли несколько населенных пунктов. Противник пытается построить там эффективную систему обороны, они роют траншеи и устанавливают бетонные сооружения", - отметил Череватый.

По его словам, на Бахмутском и Авдеевском направлениях продолжаются ожесточенные бои.

"Враг пытается прорвать линию обороны. Там очень жарко нашим защитникам, но они держат оборону", - добавил Череватый.

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