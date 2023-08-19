Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

За сутки на фронте произошло 26 боевых столкновений украинских и российских военных.

Так, на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Константиновки Сумской области. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, среди которых, в частности, Карповичи, Блешня Черниговской области; Константиновка, Миропольское, Поповка Сумской области и Вильча, Лошаково, Гатище, Охримовка Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Кучеровка, Петропавловка, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов Донецкой области. Враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, среди которых, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах севернее Богдановки, севернее и южнее Клещиевки Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Клещиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Клещиевка, Белая Гора, Богдановка Донецкой области.

На Авдеевском направлении артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Новокалиново, Авдеевка, Северное, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Красногоровки, Новомихайловки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Победа, Екатериновка, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг предпринял безрезультатные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного. Нанес авиационный удар в районе Великой Новоселки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Работино Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Новоданиловка, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Токаревка, Дудчаны, Велетенское Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Силы обороны поразили 5 артсредств, 3 средства ПВО и 3 пункта управления врага

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 1 по зенитно-ракетному комплексу.



Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 5 артиллерийских средств на огневых позициях, 3 пункта управления и 3 средства противовоздушной обороны противника.

Россияне нанесли 5 ракетных и 44 авиационных удара по территории Украины

В течение суток враг нанес 5 ракетных и 44 авиационных удара, совершил 17 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.



В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушению подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.