ВСУ продолжают штурмы на Бахмутском направлении и истощают врагов по всей линии фронта, – Генштаб

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в вечерней сводке в пятницу, 6 октября.

Вражеские обстрелы Украины

Враг нанес 2 ракетных и 57 авиационных ударов, 43 раза обстрелял из реактивных систем залпового огня позиции наших войск и населенные пункты Украины. Также РФ нанесла очередной удар, применив 33 ударных беспилотника типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 25 "шахедов". В результате российских террористических атак в течение суток есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на основных направлениях фронта

В течение суток на фронте произошло 28 боевых столкновений. Оперативная ситуация на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях – без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника нет.

На Сиверском и Слобожанском направлениях враги сохраняют военное присутствие в приграничных районах, продолжают обстреливать населенные пункты с территории РФ, наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы Украины. Более 15 населенных пунктов Сумщины и Харьковщины подверглись артиллерийским и минометным обстрелам врага.

На Купянском направлении Силы обороны отразили атаки врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области. В то же время рашисты нанесли авиаудары возле ряда населенных пунктов области, а также обстреляли их из артиллерии и минометов.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 5 атак врага к востоку от Макеевки на Луганщине. Противник нанес авиаудары, также от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов.

На Бахмутском направлении рашисты тщетно пытались восстановить утраченное положение южнее Андреевки Донецкой области. Враг нанес авиаудары в районах Клещиевки и Андреевки. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов Донбасса.

На Авдеевском направлении россияне нанесли авиаудар в районе Авдеевки, из артиллерии и минометов обстреляли около 10 населенных пунктов.

На Марьинском направлении Силы обороны успешно отразили десяток атак врага в районах Марьинки и Новомихайловки. Под огнем окупантов находилось около 10 населенных пунктов.

На Шахтерском направлении украинские защитники отбили атаки врага в районе Угледара, Золотой Нивы, Старомайорского Донецкой области и севернее Приютного на Запорожье. Оккупанты нанесли авиаудар в районе Водяного. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

На Запорожском направлении Силы обороны успешно отразили атаки врага к северо-востоку от Новопрокоповки. Оккупанты нанесли авиаудар в районе Малой Токмачки, из артиллерии и минометов обстреляли более 20 населенных пунктов Запорожской области.

На Херсонском направлении вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Антоновка и Херсон.

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, штурмовые действия – на Бахмутском , наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Силы обороны уничтожили вражеский пункт управления, средство ПВО, 6 артсредств и станцию РЭБ

За сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врагов, три удара – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, средство противовоздушной обороны, 6 артиллерийских средств, район сосредоточения личного состава и станцию РЭБ противника.