ВСУ продолжают наступление на Мелитопольском направлении, на фронте произошло более 25 боестолкновений

Об этом в утренней сводке 1 сентября отчитывается Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки произошло более 25 боевых столкновений на фронте.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Казачьей Лопани Харьковской области, совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности, Сосновка, Карповичи Черниговской области, Середина-Буда, Волфино, Ромашково, Шалыгино, Новая Слобода Сумской области и Волчанск, Хрипуны, Караическое, Малая Волчья, Бологовка, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении россияне нанесли авиационный удар в районе Котляровки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись населенные пункты Боровая, Купянск, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области.

Нанес авиационные удары в районах Чернещины Харьковской области, Новоегоровки и Белогоровки Луганской области, Рай-Александровки Донецкой области. От артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка, Твердохлебово Луганской области и Раздоловка, Никифоровка, Верхнекаменное, Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении армия РФ нанесла авиационные удары в районах Белой Горы и Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Миньковка, Богдановка, Ивановское, Александро-Шультино, Дружба, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг нанес артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам Александрополь, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Орловка, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки.

Нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Победа, Марьинка, Курахово, Новомихайловка, Екатериновка, Константиновка, Антоновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении россияне нанесли авиационные удары в районах Угледара и Старомайорского Донецкой области. От артиллерийских обстрелов пострадали такие населенные пункты как Водяное, Угледар, Богоявленка, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Новоданиловки, Роботино, Малой Токмачки, Ореховой Запорожской области. От артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Малые Щербаки, Ольговское, Красное, Чаривное, Гуляйполе, Лобковое, Плавни Запорожской области.

На Херсонском направлении вражеская армия нанесла авиационных ударов в районах Николаевки и Ольговки Херсонской области, обстреляла из артиллерии и минометов населенные пункты Станислав, Ольговка, Понятовка, Велетенское, Антоновка Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Россияне нанесли 44 авиационных удара и совершили 70 обстрелов с РСЗО по Украине

За прошедшие сутки враг нанес 1 ракетный и 44 авиационных удара, совершил 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

ВСУ нанесли удары по районам сосредоточения россиян и поразили 2 радиолокационные станции

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 артиллерийское средство на огневой позиции и 2 радиолокационные станции оккупантов.