Об этом рассказал представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.

"Силы обороны продолжают наступательные операции на 3 направлениях - Мелитопольском, Бердянском и Лиманском. На направлении Ровнополь - Старомайорское имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - заявил он.

Также украинские защитники наступали на направлении Белогоровки - Дибровы, там тоже достигли целей.

"Враг применяет резервы, пытается восстановить утраченное положение, при этом терпит большие потери. Подразделения украинских войск продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Особенно тяжелые бои продолжаются на Лиманском направлении в районах северо-западнее Дибровы , возле Серебрянского лесничества и севернее Григорьевки Донецкой области", - добавил спикер.