ВСУ продолжают наступление на 3 направлениях, противник же применяет резервы и пытается восстановить утраченное положение, - Генштаб
На Лиманском направлении Силы обороны вели наступательные действия вблизи населенных пунктов Белогоровка и Диброва, добились частичного успеха, удерживаются на достигнутых позициях
Об этом рассказал представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.
"Силы обороны продолжают наступательные операции на 3 направлениях - Мелитопольском, Бердянском и Лиманском. На направлении Ровнополь - Старомайорское имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - заявил он.
Также украинские защитники наступали на направлении Белогоровки - Дибровы, там тоже достигли целей.
"Враг применяет резервы, пытается восстановить утраченное положение, при этом терпит большие потери. Подразделения украинских войск продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Особенно тяжелые бои продолжаются на Лиманском направлении в районах северо-западнее Дибровы , возле Серебрянского лесничества и севернее Григорьевки Донецкой области", - добавил спикер.
- Спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев рассказал 21 июня, что украинские военные ликвидировали российских десантников, которые ехали на ротацию в Клещиевку Донецкой области. В результате чего многие оккупанты погибли, некоторые получили ранения.
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- С 24 февраля 2022 года по 22 июня 2023 года Россия потеряла на войне в Украине 222,6 тыс. оккупантов, 4013 танков, 307 вертолетов и 3438 беспилотников.
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