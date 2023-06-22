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ВСУ продолжают наступление на 3 направлениях, противник же применяет резервы и пытается восстановить утраченное положение, - Генштаб

22 июня, 2023 четверг
09:25
Война с Россией

На Лиманском направлении Силы обороны вели наступательные действия вблизи населенных пунктов Белогоровка и Диброва, добились частичного успеха, удерживаются на достигнутых позициях

Об этом рассказал представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.

"Силы обороны продолжают наступательные операции на 3 направлениях - Мелитопольском, Бердянском и Лиманском. На направлении Ровнополь - Старомайорское имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - заявил он.

Также украинские защитники наступали на направлении Белогоровки - Дибровы, там тоже достигли целей.

"Враг применяет резервы, пытается восстановить утраченное положение, при этом терпит большие потери. Подразделения украинских войск продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Особенно тяжелые бои продолжаются на Лиманском направлении в районах северо-западнее Дибровы , возле Серебрянского лесничества и севернее Григорьевки Донецкой области", - добавил спикер.

  • Спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев рассказал 21 июня, что украинские военные ликвидировали российских десантников, которые ехали на ротацию в Клещиевку Донецкой области. В результате чего многие оккупанты погибли, некоторые получили ранения.
  • 21 июня военнослужащие Сил обороны Украины на Запорожском направлении сбили вертолет Ми-24 вражеской армии.
  • С 24 февраля 2022 года по 22 июня 2023 года Россия потеряла на войне в Украине 222,6 тыс. оккупантов, 4013 танков, 307 вертолетов и 3438 беспилотников.
Мелитополь
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Контрнаступление ЗСУ
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