English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией ВСУ продолжают наступление, линия фронта более-менее зафиксирована, враг пытается найти "слабые" места, — эксперт по вопросам безопасности Варченко
Эксклюзив

ВСУ продолжают наступление, линия фронта более-менее зафиксирована, враг пытается найти "слабые" места, — эксперт по вопросам безопасности Варченко

27 мая, 2022 пятница
16:26
война с Россией На фото украинский защитник и военное вооружение

Эксперт по безопасности Иван Варченко убежден, что украинские войска постепенно продолжают начатое контрнаступление, тем временем российские захватчики занимают оборонные позиции

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Сейчас идет позиционное противостояние, ВСУ продолжают наступление, начатое неделю назад. Сейчас рашистские подразделения находятся в оборонной позиции. Линия фронта более-менее зафиксирована, конечно, враг пытается находить слабые места в украинских позициях", – сказал он.

Варченко добавил, что сейчас все силы орков сосредоточены на том, чтобы взять в оккупацию два украинских города – Северодонецк и Лисичанск, пытаясь отрезать их по линии Попасная-Рубежное.

"Очевидно, что сейчас мужественные защитники Харькова оттягивают часть рашистских войск на себя, осуществляя контратакующие наступления на Севере Харьковской области, поскольку это может помочь перерезанию магистрали для поставок грузов для оккупантов на Изюмском направлении. В частности, это магистраль из Белгорода в Волчанск, Купянск и на Изюм. Понятно, что когда рашисты потеряют эту магистраль, они будут вынуждены работать через российский город Валуйки, а это отбирает у них практически треть логистики", – сказал эксперт.

  • В Северодонецке оккупанты захватили отель: ВСУ уничтожили двух российских командиров
  • На Донетчине и Луганщине кафиры за сутки убили 13 человек, еще 15 ранили

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новости
Луганщина
Донетчина
Читайте также:
26 мая, 2022 четверг
"О портах говорите с Украиной, а не с нами": постпред РФ в ООН о возобновлении экспорта украинского зерна
ракета
25 мая, 2022 среда
ВСУ заманили врага в капкан Светлодарской дуги, чтобы с высоты вычислять и уничтожать противника - боец "Легиона Свободы" Назаренко
Микола Княжицький
26 мая, 2022 четверг
Инициаторы заявления Медведчука думали, что навредят Порошенко, а ударили по Зеленскому, - нардеп Княжицкий
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.81
    Покупка 34.81
    Продажа 35.93
  • EUR
    Покупка 36.7
    Продажа 38.23
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
27 мая
17:46
"Десна"
"Мариуполю" и "Десне" закрепили места в УПЛ
17:44
Снаряд РСЗО "Град"
США "пересекут красную линию", поставляя ракетные системы большой дальности, - российские государственные пропагандисты
17:39
вакцина
В ЕС планируют закупить лекарства и вакцину против обезьяньей оспы
17:36
На фото информация о конкурсе на эскиз новой марки
"Доброго вечора, ми з України": Укрпочта объявила конкурс на эскиз новой марки
17:26
"Опять бунт, на*уй! Как я понял, личный состав… весь": оккупанты массово отказываются наступать, - перехват СБУ
17:20
Эксклюзив
Оккупанты шантажируют мариупольцев: если горожане не будут разбирать завалы, то захватчики прекратят поставки питьевой воды в город, — советник мэра
17:17
На фото проводники и лидер группы Калуш
Укрзализныця будет дарить пассажирам поезда "Стефания" розовую панамку с автографом лидера группы Kalush
17:15
Обновлено
"Ливерпуль" – "Реал": прогноз букмекеров на финал Лиги чемпионов
17:07
Часть аграриев Херсонщины начала сотрудничество с россиянами, - глава ОВА
17:06
Пытали мирных людей и насиловали несовершеннолетнюю девушку на Черниговщине: двум российским оккупантам сообщено о подозрении
16:44
СБУ
Конфликт Бутусова и нардепа Безуглой: СБУ не считает нужным комментировать "эмоциональные заявления"
16:42
Нафтогаз
Нафтогаз готовится к суду против Газпрома из-за невыполнения условия "качай или платы" и может вернуться к претензиям на $12,2 млрд
16:25
Почти 30% прибывших в Ирландию украинских беженцев - дети в возрасте до 14 лет
16:24
На Херсонщине украинский истребитель сбил российский самолет Су-35
16:21
Александр Тупицкий
Экс-главу Конституционного Суда Тупицкого объявили в международный розыск
16:03
"Зачем у здоровых людей искать сифилис?": семейный врач призывает декоммунизировать не только улицы, но и украинскую медицину
16:01
Политики мира готовятся к возможному применению Россией тактического ядерного оружия, - Зеленский
15:59
"Забронировал жилье в Киеве, чтобы передать деньги": сайт Airbnb используют для помощи украинцам
15:51
Укрзализныця добавляет шесть рейсов по маршруту Чернигов - Нежин
15:49
Россия рекордно увеличила экспорт нефти в Китай и Индию, - Bloomberg
15:38
Нефтяное эмбарго против РФ: Евросоюз рассматривает возможность исключения для нефтепровода "Дружба", чтобы удовлетворить нужды Венгрии, - Bloomberg
15:38
Добровольно возглавил "прокуратуру ЛНР": жителю Луганска объявили подозрение в коллаборационизме
15:31
Эксклюзив
Военные преступления россиян в Украине следует рассматривать на международных трибуналах по примеру бывшей Югославии, - посол Латвии Клява
15:30
Эксклюзив
Виталий Портников
Если Путину удастся оккупировать новые территории, он не будет вести переговоры о мире. Путин будет просто захватывать дальше, - Портников
15:27
Эксклюзив
Сергей Згурец
Изменения на Юге будут после разрешения ситуации вокруг Северодонецка и Лисичанска, - Згурец
15:27
Эксклюзив
Украина должна активно ставить вопрос об исключении Венгрии из ЕС и НАТО, - нардеп Бобровская
15:23
Юрий Бутусов
Вернусь с фронта и займусь теми, кто не вылезает из бункера": Бутусов обвинил ОП в запрете ему находиться на передовой
15:19
Подоляк
"РФ применяет самое тяжелое неядерное оружие, сжигая людей заживо": Подоляк призвал передать Украине РСЗО, чтобы "дать ответ нелюдям"
15:19
Кулеба
Расширение ЕС на Балканы и на восток – гарантия того, что Европу не дестабилизируют, - Кулеба
15:13
Западные союзники обдумывают возможность разрешить РФ платить за выход из-под санкций, а деньги от этого вложить в восстановление Украины, - AP
15:11
Офис генпрокурора
Директору предприятия, выводившего активы российского олигарха из Украины, сообщили о подозрении
15:05
Эксклюзив
Россия совершает военные преступления в Украине потому, что ее вовремя не наказали, - посол Латвии Клява
15:02
На фото украинские защитники, обратившиеся к литовцам
"Литва, мы с вами!": защитники Николаева обратились к литовцам, собирающим деньги на "Байрактар" для Украины
15:01
Финляндия поддерживает предоставление Украине статуса кандидата в ЕС, но все критерии для членства должны быть выполнены, - премьер
14:43
РФ не сможет ремонтировать грузовые самолеты Антонова ни в одной стране: СБУ разоблачила "прокладку", созданную оккупантами для обхода санкций
14:36
Кабинет министров
Правительство создало комиссию по аудиту ущерба от нападения РФ, ее возглавили Верещук, Чернышев и Кубраков
14:33
Более 100 тыс. украинок трудоустроились в Польше с начала полномасштабной войны
14:23
Укрзализныця будет закупать нефтепродукты для государства, - Шмигаль
14:19
Эксклюзив
Блогер Золкин после общения с 200 пленными россиянами: "Не думал, что могут быть такие тупые люди"
14:11
В Украине продлили карантин из-за коронавируса до конца лета
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV