ВСУ продолжают наступление, линия фронта более-менее зафиксирована, враг пытается найти "слабые" места, — эксперт по вопросам безопасности Варченко
Эксперт по безопасности Иван Варченко убежден, что украинские войска постепенно продолжают начатое контрнаступление, тем временем российские захватчики занимают оборонные позиции
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Сейчас идет позиционное противостояние, ВСУ продолжают наступление, начатое неделю назад. Сейчас рашистские подразделения находятся в оборонной позиции. Линия фронта более-менее зафиксирована, конечно, враг пытается находить слабые места в украинских позициях", – сказал он.
Варченко добавил, что сейчас все силы орков сосредоточены на том, чтобы взять в оккупацию два украинских города – Северодонецк и Лисичанск, пытаясь отрезать их по линии Попасная-Рубежное.
"Очевидно, что сейчас мужественные защитники Харькова оттягивают часть рашистских войск на себя, осуществляя контратакующие наступления на Севере Харьковской области, поскольку это может помочь перерезанию магистрали для поставок грузов для оккупантов на Изюмском направлении. В частности, это магистраль из Белгорода в Волчанск, Купянск и на Изюм. Понятно, что когда рашисты потеряют эту магистраль, они будут вынуждены работать через российский город Валуйки, а это отбирает у них практически треть логистики", – сказал эксперт.
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