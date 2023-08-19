Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

"На юге украинские войска продолжили продвижение вдоль реки Мокрые Ялы, обезопасив село Урожайное, несмотря на жесткое сопротивление россиян", - говорится в сообщении.

В то же время, по данным разведки, на севере Украины российские войска продолжают атаковать в районе Купянска, но значительных успехов не имеют.

"С обеих сторон фронта стоит схожий вызов: попытка победить хорошо закрепленные силы при ограниченном количестве свободных сил для того, чтобы начать новые наступления", - считает разведка.