ВСУ продолжают наступать вдоль реки Мокрые Ялы, несмотря на жесткое сопротивление россиян, - британская разведка
В течение последней недели большая часть линии фронта оставалась неподвижной. Однако Силы обороны продолжают вести наступление вдоль реки Мокрые Ялы в Донецкой области
Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.
"На юге украинские войска продолжили продвижение вдоль реки Мокрые Ялы, обезопасив село Урожайное, несмотря на жесткое сопротивление россиян", - говорится в сообщении.
В то же время, по данным разведки, на севере Украины российские войска продолжают атаковать в районе Купянска, но значительных успехов не имеют.
"С обеих сторон фронта стоит схожий вызов: попытка победить хорошо закрепленные силы при ограниченном количестве свободных сил для того, чтобы начать новые наступления", - считает разведка.
- Аналитики Института изучения войны считают, что ВСУ имеют множество вариантов перерезать критически важные русские наземные пути сообщения вдоль северного побережья Азовского моря, из которых деоккупация Мелитополя является лишь одним из них.
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