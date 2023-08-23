ВСУ продолжают наступать в районе Роботиного и продвигаются ко второй линии обороны РФ, - ISW

Об этом сообщает Институт изучения войны.

По данным ISW, есть признаки того, что российская армия, вероятно, имеет ограниченное присутствие в Рототино.

Отмечается, что отсутствие заметных российских соединений и частей на второстепенных рубежах обороны в западной части Запорожской области может свидетельствовать о том, что уже участвующие в боевых действиях элементы частей и соединений могут занимать эти позиции.

Сообщается, что вероятная нехватка российских резервов, а также ограниченные горизонтальные опрокидывания в западную Запорожскую область и наблюдаемые отдельные незадействованные подразделения на второй линии обороны позволяют предположить, что вторая линия российской обороны может быть значительно менее защищена.