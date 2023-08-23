ВСУ продолжают наступать в районе Роботиного и продвигаются ко второй линии обороны РФ, - ISW
Силы обороны продолжают наступать в селе Роботино и его окрестностях на западе Запорожской области. Таким образом, украинские воины приближаются ко второй линии обороны россиян, которая, по словам ISW, может быть относительно слабее первой.
Об этом сообщает Институт изучения войны.
По данным ISW, есть признаки того, что российская армия, вероятно, имеет ограниченное присутствие в Рототино.
Отмечается, что отсутствие заметных российских соединений и частей на второстепенных рубежах обороны в западной части Запорожской области может свидетельствовать о том, что уже участвующие в боевых действиях элементы частей и соединений могут занимать эти позиции.
Сообщается, что вероятная нехватка российских резервов, а также ограниченные горизонтальные опрокидывания в западную Запорожскую область и наблюдаемые отдельные незадействованные подразделения на второй линии обороны позволяют предположить, что вторая линия российской обороны может быть значительно менее защищена.
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- Военнослужащий ВСУ Виктор Бурлык сообщил, что украинская армия зашла в город Роботино , однако в окрестностях еще находятся российские подразделения.
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