Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией ВСУ продолжают контрнаступление по меньшей мере на четырех участках фронта, - ISW

ВСУ продолжают контрнаступление по меньшей мере на четырех участках фронта, - ISW

18 июня, 2023 воскресенье
08:19
Война с Россией

Аналитики Института изучения войны назвали участки и направления фронта, на которых Силы обороны совершают контрнаступательные действия

Об этом говорится в отчете ISW.

Отмечается, что Силы обороны Украины продолжают контрнаступательные действия по меньшей мере на четырех участках фронта.

По данным экспертов ISW, ВСУ наносили локальные наземные удары к западу и к югу от Кременной Луганской области. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские силы продолжают контрнаступательные операции под Бахмутом. Российские источники утверждают, что украинские подразделения атаковали северные и южные окраины Бахмута.

МО России и другие российские источники также утверждают, что российские силы отразили ограниченные украинские наземные атаки на линии Авдеевка - Донецк.

По словам экспертов, ВСУ продолжали контрнаступление южнее, юго-западнее и юго-восточнее Великой Новоселки вблизи административной границы Донецкой и Запорожской областей. Кроме того, подразделения ВСУ также проводили контрнаступательные операции к юго-западу и юго-востоку от Орехова Запорожской области.

Маляр также заявила, что украинские силы уже продвинулись до двух километров на нескольких направлениях на юге Украины.

  • 5 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о ходе наступления ВСУ и успехе на Бахмутском направлении.
  • 6 июня глава Пентагона Ллойд Остин объяснил , что ВСУ могут прорвать оборону РФ.
  • Спецназовец, офицер ВСУ, народный депутат VIII созыва Игорь Лапин отметил, что на линии фронта продолжается разведка боем со стороны ВСУ .
  • 10 июня военный эксперт Роман Свитан заверил , что до конца следующей недели увидим реальное продвижение ВСУ не на сотни метров, а на километры.
  • 15 июня аналитики ISW сообщали , что украинские воины в районе Кременной в Луганской области могли ликвидировать около 100 оккупантов, еще столько же ранили.
Луганщина
военные силы Украины
Донетчина
Запорожская область
Бахмут
Контрнаступление ЗСУ
Читайте также:
Репортаж з позицій російських окупантів
17 июня, 2023 суббота
Французский телеканал снял репортаж с позиций российских военных на оккупированных территориях. МИД Украины отреагировал
Ентоні Блінкен
17 июня, 2023 суббота
Госдеп США назвал "ужасающей иронией" обстрел РФ Киева во время визита лидеров из Африки
Дмитро Медведєв
14 июня, 2023 среда
Медведев заявил, что демилитаризованная зона между РФ и Украиной должна проходить около Львова
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.8
    Покупка 36.8
    Продажа 37.37
  • EUR
    Покупка 40.14
    Продажа 40.91
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
18 июня
08:32
Анонс
Нидерланды - Италия: где и когда смотреть матч за третье место в Лиге наций
08:03
За сутки силы ПВО уничтожили 2 российских вертолета Ка-52 и 12 дронов
08:01
Анонс
Хорватия - Испания: где и когда смотреть финал Лиги наций
08:00
OPINION
Лукашенко и ядерное оружие: Западу безразлично
07:18
За сутки авиация сил обороны нанесла 14 ударов по районам скопления врага
07:00
Квалификация Евро-2024: результаты всех матчей 17 июня
06:49
В Швейцарии вспыхнул и упал воздушный шар: 7 человек пострадали
06:30
OPINION
Николай Княжицкий
Украина победит, будет в НАТО и ЕС, и ни один соседский варвар нам не будет угрожать
06:25
Блинкен прибыл в Китай с рабочим визитом
01:56
Кривой Рог
В Кривом Роге прогремели взрывы: в ВС заявили о возможной работе ПВО
00:29
война против РФ ВСУ
Американское издание The American Conservative обвинило США в войне в Украине
2023, суббота
17 июня
23:42
Отбор на Евро-2024: Бельгия и Австрия сыграли вничью в центральном матче дня
23:09
Подрыв Каховской ГЭС: МВД заявило об увеличении числа погибших
22:51
"Реал" оформил неожиданный трансфер форварда взамен Бенземы
22:40
Эксклюзив
Виталий Портников
Подрыв россиянами Каховской ГЭС – это ворота к уничтожению других инфраструктурных объектов Украины, - Портников
22:11
Обновлено
В Херсоне прогремели взрывы. Тревогу не объявляли
22:00
Эксклюзив
Реджеп Тайип Эрдоган
Надо готовиться к очень сложным отношениям между Турцией и США, - эксперт-международник Семиволос
21:44
Путин подтвердил, что Россия вывозила детей из Украины
21:36
На Херсонщине силы ПВО сбили два беспилотника
21:25
Эксклюзив
Россияне подрывом плотины Каховской ГЭС преследовали цель уменьшить линию столкновения и уплотнить свои войска, - военный эксперт Селезнев
21:21
Норвегия потеряла победу над Шотландией в отборе на Евро-2024
21:12
Песков заявил, что шансов у "зернового соглашения" нет
21:11
Ломаченко потерял первую позицию в рейтинге WBO
20:37
Азар
Самый дорогой футболист в истории "Реала" задумался над завершением карьеры
20:31
Азербайджан перестанет выдавать визы гражданам Ирана в аэропортах, - СМИ
20:22
"Боже, храни королеву": Байден в речи о контроле над оружием
20:19
Матч "Барселоны" против любителей: футболист Северной Македонии унизил сборную Украины
20:03
OPINION
Обвинять нас в "расчеловечивании" неадекватно
20:00
Эксклюзив
Путин боится последствий контрнаступления ВСУ, потому что не понимает, куда сможет дойти украинская армия, - Фейгин
19:54
Россияне вывозят около 300 детей из оккупированного Бердянска в Чувашию
19:40
Байден заявил, что не будет упрощать Украине путь в НАТО
19:24
Эксклюзив
К Ирану есть вопросы, но он придерживается обязтельств по договору о нераспространении ядерного оружия, - эксперт по ядерной безопасности Подвиг
19:11
Эксклюзив
Если не деоккупировать Крым, РФ сможет в дальнейшем нападать на Украину, - генерал Ходжес
19:07
Россияне обустроили остров Джарылгач под полигон, где проводят военные учения
18:47
Правительство готовит законопроект, который закрепит английский как язык международного общения - Шмыгаль
18:35
ЕС назвал бесполезным делом намерение России провести "выборы" на временно оккупированных территориях Украины
18:29
Обновлено
Французский телеканал снял репортаж с позиций российских военных на оккупированных территориях. МИД Украины отреагировал
18:20
Россияне атаковали Козацкое на Херсонщинеи: есть погибший и раненые
18:11
OPINION
Телеграм-каналы, а зачем вы подрываете обороноспособность государства?
18:09
Дания готова передать истребители F-16 Украине только с согласия США
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV