Об этом говорится в отчете ISW.

Отмечается, что Силы обороны Украины продолжают контрнаступательные действия по меньшей мере на четырех участках фронта.

По данным экспертов ISW, ВСУ наносили локальные наземные удары к западу и к югу от Кременной Луганской области. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские силы продолжают контрнаступательные операции под Бахмутом. Российские источники утверждают, что украинские подразделения атаковали северные и южные окраины Бахмута.

МО России и другие российские источники также утверждают, что российские силы отразили ограниченные украинские наземные атаки на линии Авдеевка - Донецк.

По словам экспертов, ВСУ продолжали контрнаступление южнее, юго-западнее и юго-восточнее Великой Новоселки вблизи административной границы Донецкой и Запорожской областей. Кроме того, подразделения ВСУ также проводили контрнаступательные операции к юго-западу и юго-востоку от Орехова Запорожской области.

Маляр также заявила, что украинские силы уже продвинулись до двух километров на нескольких направлениях на юге Украины.