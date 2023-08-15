ВСУ продолжают контрнаступление: армии РФ не хватает резервов, а линии ее обороны могут "быть хрупкими", - ISW
Украинские военные во время контрнаступательных операций продвинулись в приграничном районе Донецкой и Запорожской областей. Тем временем российские оккупанты из-за нехватки резервов испытывают трудности с укреплением своих оборонных линий
Об этом рассказали аналитики Института изучения войны в новом отчете ISW.
Бойцы ВСУ 14 августа вели контрнаступательные операции как минимум на двух участках фронта и, как сообщается, продвинулись в приграничном районе Донецкой и Запорожской областей.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что воины продолжают контрнаступательные операции в Мелитопольском (западная часть Запорожской области) и Бердянском (западная часть Донецкой области и восточная часть Запорожской области) направлениях.
В Минобороны добавили, что ВСУ достигли определенных успехов к югу и юго-востоку от н.п. Старомайорское (9 км к юго-востоку от Великой Новоселки) в направлении Урожайного (9 км к югу от Великой Новоселки).
Маляр отметила, что бойцы продолжают наступление в Урожайном, а некоторые российские источники утверждали, что ВСУ контролируют северную часть населенного пункта.
Командир батальона окупантов "Восток" Александр Ходаковский (эта группировка находится под Урожайным), посетовал, что войска РФ не опрокидывают в этот район дополнительные резервы и артиллерийские дивизионы. Также он утверждал, что батальон "Восток" пытается удержать контроль над Урожайным "все имеющимися силами", но силы, действующие в этом районе, истощены и несут потери.
Эксперты ISW ранее оценивали, что российским силам не хватает доступных оперативных резервов, позволяющих им проводить ротацию или вводить дополнительные подкрепления, и что оборонные линии интервентов могут "быть хрупкими".
Некоторые российские блоггеры утверждали, что ВСУ продолжали контрследующие операции в районе н.п. Роботино (13 км южнее Орехова) в западной части Запорожской области, и продвигались в южной части Клещиевки (7 км юго-западнее Бахмута).
Заместитель главы Минобороны Украины Маляр добавила, что за прошедшую неделю ВСУ продвинулись на 3 квадратных километра на Бахмутском направлении и уволили в общей сложности 40 квадратных километров с момента начала наступательных действий в этом направлении.
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