Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны.

Отмечается, что украинские войска продлили контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта и 12 июня получили территориальные достижения.

Так, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что наши бойцы на Донецком и Таврическом (Запорожском) направлениях продвинулись на 6,5 км и отразили 90 квадратных километров территории за последнюю неделю. Она добавила, что за тот же период ВСУ уволили один населенный пункт на западе Запорожской области и шесть населенных пунктов на востоке Запорожской и западе Донецкой областей.

А спикер восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый заявил, что воины продолжали контратаки на флангах Бахмута и продвинулись на 250-700 метров в неустановленных районах на подступах к городу.

Попытки врага контратаковать

Российские источники писали, что ВСУ продолжали контратаки на российские позиции к юго-западу, северу и северо-западу от Бахмута, особенно у Берховки (3 км к северо-западу от Бахмута). А геолокационные кадры дополнительно указывают на ограниченное продвижение войск Украины в западной части Донецкой области к югу от Великой Новоселки.

Российские военнослужащие утверждали, что оккупанты пытаются контратаковать в этом районе, и что бои продолжались в западной части Донецкой области - восточной части Запорожской области в течение 12 июня.

Также российские источники утверждали о боевых действиях ВСУ на западе Запорожской области в районе Орехова, но отмечали, что интенсивность обстрелов на этом участке несколько снизилась.

Как говорится, 12 июня войска РФ совершили контратаку в западной части Донецкой области после того, как 11 июня ВСУ добились тактического успеха вблизи Времовского выступления, а оккупанты совершили контрудар по Силам обороны Украины здесь 12 июня.

Однако в эксперты отмечают, что на момент публикации отчета войска РФ не достигли подтвержденных территориальных успехов в ходе этих контратак, хотя некоторые российские источники сообщают, что российские войска якобы отразили Макаровку (5 км к югу от Великой Новоселки). Заместитель председателя Минобороны Украины Маляр сообщила, что ВСУ по-прежнему контролируют Макаровку по состоянию на 12 июня.

Кроме того, российский источник сообщил, что бои на Времивском выступлении продолжаются и что результаты боя неясны.

Российская "тактика гибкой обороны" и обвинение в неудачах войск

Да, боевик, бывший российский офицер Игорь Гиркин сказал, если эти сообщения РФ правдивы, то они подтверждают "успех российской тактики гибкой обороны" в этом районе, и что российское военное командование заботится об истощении украинских сил, чем о возвращении территории.

Гиркин утверждает, что типичная оборона российских войск заключается в отступлении в тыловые районы для вывода украинской пехоты из-под прикрытия средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Он также говорит, что затем российские войска атакуют эту территорию при поддержке танков и противовоздушной обороны, чтобы не дать украинским войскам опрокинуть средства ПВО на освободившиеся территории.

В свою очередь в Институте добавляют, как российские военныекоры утверждали, что из-за плохих погодных условий самолеты ВКС РФ не могли совершать вылеты и приземлились, и якобы это помешало российской обороне от атак ВСУ вблизи административной границы между Донецкой и Запорожской областями.

Те же источники сообщили, что украинским войскам удалось достичь тактических преимуществ 11 июня благодаря сильному дождю и туману, однако 12 июня после окончания дождя российская авиация возобновила авиаудары по Силам обороны.

Кроме того, российские источники рассказывали, что военная авиация РФ возобновила интенсивные авиаудары по силам ВСУ 12 июня после прошедшего дождя.

Гиркин заявил, что погода будет играть важную роль в определении результата операций в этом секторе в ближайшие дни.