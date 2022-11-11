Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

После освобождения Херсона украинская наступательная операция по освобождению наших территорий обязательно будет продолжаться. Единственное - сейчас может быть определенная пауза, чтобы подтянуть резервы. Также нужно каждый населенный пункт полностью зачистить, а для этого нужно время. Во все населенные пункты должны зайти и возобновить работу администрации, полиция и социальные службы", – пояснил Ступак.

Военный эксперт убежден, что контрнаступление ВСУ будет продолжаться.

"Наши военные будут продолжать давить на россиян у берега Днепра. Однако я не могу спрогнозировать следующее продвижение наших войск. Никто не собирается останавливаться. Никто не ожидает каких-либо переговоров с россиянами. Контрнаступление ВСУ будет продолжаться. Только продвижение наших войск и точка", - добавил он.

11 ноября украинская разведка сообщила, что ВСУ заходят в Херсон, город возвращается под контроль Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb