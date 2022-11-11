ВСУ продолжат наступление. Речи о переговорах с РФ не может быть, - военный эксперт Ступак
Военный эксперт Иван Ступак считает, что Вооруженные силы Украины продолжат давить на российские войска и продолжат контрнаступление
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
После освобождения Херсона украинская наступательная операция по освобождению наших территорий обязательно будет продолжаться. Единственное - сейчас может быть определенная пауза, чтобы подтянуть резервы. Также нужно каждый населенный пункт полностью зачистить, а для этого нужно время. Во все населенные пункты должны зайти и возобновить работу администрации, полиция и социальные службы", – пояснил Ступак.
Военный эксперт убежден, что контрнаступление ВСУ будет продолжаться.
"Наши военные будут продолжать давить на россиян у берега Днепра. Однако я не могу спрогнозировать следующее продвижение наших войск. Никто не собирается останавливаться. Никто не ожидает каких-либо переговоров с россиянами. Контрнаступление ВСУ будет продолжаться. Только продвижение наших войск и точка", - добавил он.
- 11 ноября украинская разведка сообщила, что ВСУ заходят в Херсон, город возвращается под контроль Украины.
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