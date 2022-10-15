Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Я уверен, что украинский Генштаб продолжит давить на российские войска и не даст им возможности подняться на ноги, перегруппироваться или чему-то научиться. Это очень важно. Зимой на поле боя будет сложнее. Украинские войска имеют свой народ за плечами, а россияне недостаточно оснащенные, неготовые и необученные, будут вынуждены противостоять сильным атакам украинской армии", - отметил Ходжес.

По мнению военного эксперта, украинские войска будут продолжать давить и получать успехи, но это будет немного медленнее и тяжелее.

"Погода может повлечь затруднения для дронов. Но все будут при одних погодных условиях, однако украинская армия будет более подготовленной и более эффективной в преддверии зимы", - отметил Ходжес.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байден за новый пакет военной помощи в $725 млн

Международные санкции сделали российский военно-промышленный комплекс неспособным производить и обслуживать важное оборудование для войны в Украине

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb