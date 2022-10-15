ВСУ продолжат давить и преуспевать, но это будет медленнее, - генерал США Ходжес
Военный эксперт, бывший командующий Сухопутными войсками США на Европейском континенте, генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что для российских оккупантов условия зимой будут сложнее, чем для атакующих украинских сил
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Я уверен, что украинский Генштаб продолжит давить на российские войска и не даст им возможности подняться на ноги, перегруппироваться или чему-то научиться. Это очень важно. Зимой на поле боя будет сложнее. Украинские войска имеют свой народ за плечами, а россияне недостаточно оснащенные, неготовые и необученные, будут вынуждены противостоять сильным атакам украинской армии", - отметил Ходжес.
По мнению военного эксперта, украинские войска будут продолжать давить и получать успехи, но это будет немного медленнее и тяжелее.
"Погода может повлечь затруднения для дронов. Но все будут при одних погодных условиях, однако украинская армия будет более подготовленной и более эффективной в преддверии зимы", - отметил Ходжес.
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