ВСУ продемонстрировали, как уничтожают оккупантов на Бахмутском направлении
Украинские военные обнародовали видео о том, как с помощью артиллерии ликвидируют россиян на Бахмутском направлении
Об этом сообщил Стратком ВСУ в телеграме .
"Арта уничтожает москаликов на Бахмутском направлении", - говорится в подписи к видео.
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20 октября украинские защитники показали, как уничтожают россиян артиллерией, корректируя огонь дроном.
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