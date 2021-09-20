Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Новости ВСУ призывают не снимать технику во время учений "Объединенные усилия", которые начнутся 22 сентября

ВСУ призывают не снимать технику во время учений "Объединенные усилия", которые начнутся 22 сентября

20 сентября, 2021 понедельник
19:46
Новости Воины-зенитчики провели учения в районе ООС

22 сентября в Украине стартуют командно-штабные учения "Объединенные усилия - 2021"

Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил Украины.

В рамках учений планируется перемещение техники и личного состава.

В армии просят людей соблюдать меры безопасности в местах учений и сохранять спокойствие.

"Напоминаем об ответственности за ведение фото- и видеосъемки военной техники, режимных военных объектов и попытки проникновения на их территорию", - говорится в сообщении.

Там добавили, что в районе проведения учений все пролеты беспилотников будут прекращены.

"Лица, которые осуществляли запуск или руководили БПЛА, будут задержаны и привлечены к ответственности. Предостерегаем от провокационных действий рядом с воинскими частями и колоннами военной техники, а также обращаемся ко всем неравнодушным гражданам с просьбой сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах и их действиях", - отметили в ВСУ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
Андрій Шевченко
15 сентября, 2021 среда
Шевченко получил неожиданный вариант продолжения карьеры
18 сентября, 2021 суббота
Лукашенко объявил территориальные претензии Литве и Польше
Вибори у Росії
19 сентября, 2021 воскресенье
В России обнародовали результаты экзитполов на "выборах" в Госдуму
Киев
+12
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.6
    Покупка 26.6
    Продажа 26.82
  • EUR
    Покупка 31.1
    Продажа 31.45
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, понедельник
20 сентября
21:06
Зеленский подписал закон о меценатской деятельности в спорте
Зеленский ввел в действие решение СНБО об увеличении оборонного бюджета
20:57
НАБУ
НАБУ вручило первое подозрение по восстановленной статье за э-декларирование: фигурант - брат главы ОАСК Зонтов
20:33
Госдеп США
США не признали "выборы" в Госдуму РФ в оккупированном Крыму
20:14
"Испуганная лгунья Марьяна": Княжицкий рассказал, как Безуглая на заседании ВСК по "вагнеровцах" прервала выступление экс-руководителя разведки Бурбы
20:06
королева Елизавета
У британской королевы Елизаветы II родилась правнучка
19:33
В Ивано-Франковске мужчина открыл стрельбу на улице, есть раненый
19:33
Мэнни Пакьяо
Легенда бокса Пакьяо объявил о завершении карьеры
19:31
В Донецкой области зарегистрировали землетрясение
19:08
Сергей Козырь
"Слуга народа" выдвинула кандидата на довыборы в Раду на Херсонщине
18:51
"Выборы" в Госдуму в оккупированном Крыму: СБУ открыла дело о госизмене
18:43
Энтони, привет, я уже здесь, - Усик прибыл в Лондон на бой с Джошуа
18:29
Александр Караваев
Определенные люди заставили Петракова вызвать в сборную Украины игрока "Динамо", - журналист Цыганик дал неожиданный инсайд
18:28
В Казахстане мужчина стрелял в судебных приставов, которые пришли его выселять, погибли пять человек
18:18
На "выборах" в Госдуму РФ от имени жителей ОРЛО за "Единую Россию" массово "голосовал" представитель оккупантов, - Казанский
17:58
деоккупация Крыма
ЕС никогда не признает российские выборы на территории оккупированного Крыма, - спикер европейского сообщества
17:47
Александр Зинченко
"Манчестер Сити" объявил о травме Зинченко
17:41
Правительство Великобритании проведет встречу с представителями отрасли из-за цен на газ
17:27
Виталий Миколенко
В 19 или 20 лет купил родителям квартиру - защитник "Динамо" рассказал о своем благородном поступке
17:18
Рамзан Кадыров
Кадырова переизбрали главой Чечни с результатом 99,7%
17:10
Дмитрий Разумков
Последний герой. Чем закончится война Разумкова с Банковой?
17:03
Франк-Вальтер Штайнмайер
Президент Германии Штайнмайер 6 октября посетит Украину
16:56
Укртранснафта получила все документы для возобновления работы "трубопровода Медведчука"
16:48
СБУ
На Херсонщине задержали и арестовали экс-военного ВСУ, который помогал России оккупировать Крым
16:42
ПЦР-тест
Украинские лаборатории смогут самостоятельно определять штаммы коронавируса: Минздрав получил необходимое оборудование
16:37
Порошенко
Порошенко требует расследовать, почему власти разрешили незаконные выборы в Госдуму на территории Украины
16:19
украинцы
Минцифры планирует представить механизм переписи населения до конца года
16:17
Взрыв в Днепропетровске: следствие имеет две версии мотивов преступления
16:08
Наталья Диденко
В Украину идут холод, снег и порывистый ветер, - синоптик Наталья Диденко
16:03
фрегат "Маршал Шапошников"
Ракетные корабли, подводные лодки, авиация: РФ начала масштабные учения в Черном море
15:55
ВВП Украины в апреле-июне вырос до 5,7%, - Госстат
15:54
Pfizer вакцина
COVID-вакцина от Pfizer эффективна для детей от 5 лет, - разработчики
15:32
Когда украинцы, которые переболели коронавирусом, смогут получить COVID-сертификаты: разъяснение Минцифры
15:25
На заседании ВСК по "вагнеровцах" фактически была подтверждена информация, которую предоставлял CNN, - Княжицкий
15:19
Дело "вагнеровцов": председатель ВСК Рады Безуглая анонсировала обнародование результатов работы комиссии "в максимальном объеме"
Дело "вагнеровцев": Безуглая заявила, что спецслужбы РФ "могли отследить" мероприятия спецслужб и разведки Украины
15:16
Ломаченко поставили ультиматум относительно реванша с Лопесом
15:12
Более 100 тыс. жителей ОРДЛО принудительно вывезли на территорию РФ для участия в выборах в Госдуму, - правозащитник
15:00
Одесский припортовый завод планирует возобновить работу с ноября
14:48
коронавирус
Кузин: 98% COVID-госпитализированных в Украине не вакцинированы
14:44
Марлос
Мой контракт заканчивается, цикл подходит к концу, - Звезда "Шахтера" Марлос намекнул, что покинет клуб
14:31
Юрий Бутусов
"Слуги" перенесли заседание ВСК по "вагнергейту" и затягивают расследование по указанию ОПУ, - Бутусов
Больше статей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV