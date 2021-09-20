ВСУ призывают не снимать технику во время учений "Объединенные усилия", которые начнутся 22 сентября
22 сентября в Украине стартуют командно-штабные учения "Объединенные усилия - 2021"
Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил Украины.
В рамках учений планируется перемещение техники и личного состава.
В армии просят людей соблюдать меры безопасности в местах учений и сохранять спокойствие.
"Напоминаем об ответственности за ведение фото- и видеосъемки военной техники, режимных военных объектов и попытки проникновения на их территорию", - говорится в сообщении.
Там добавили, что в районе проведения учений все пролеты беспилотников будут прекращены.
"Лица, которые осуществляли запуск или руководили БПЛА, будут задержаны и привлечены к ответственности. Предостерегаем от провокационных действий рядом с воинскими частями и колоннами военной техники, а также обращаемся ко всем неравнодушным гражданам с просьбой сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах и их действиях", - отметили в ВСУ.
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