ВСУ призывают не снимать технику во время учений "Объединенные усилия", которые начнутся 22 сентября

Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил Украины.

В рамках учений планируется перемещение техники и личного состава.

В армии просят людей соблюдать меры безопасности в местах учений и сохранять спокойствие.

"Напоминаем об ответственности за ведение фото- и видеосъемки военной техники, режимных военных объектов и попытки проникновения на их территорию", - говорится в сообщении.

Там добавили, что в районе проведения учений все пролеты беспилотников будут прекращены.



"Лица, которые осуществляли запуск или руководили БПЛА, будут задержаны и привлечены к ответственности. Предостерегаем от провокационных действий рядом с воинскими частями и колоннами военной техники, а также обращаемся ко всем неравнодушным гражданам с просьбой сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах и их действиях", - отметили в ВСУ.