ВСУ призвали украинцев сохранять информационную тишину о перемещении авиации
Украинцев, особенно жителей Черниговщины и Сумщины, призывают сохранять информационную тишину о перемещении авиации Вооруженных Сил Украины
Об этом сообщает Воздушное командование "Центр".
Украинские защитники обращаются к жителям приграничных территорий Черниговской и Сумской областей, а также ко всем жителям страны с просьбой не распространять сведения об ВСУ.
Сообщается, что в сети появились фото и видео перебазировки украинской авиации в определенных районах с целью выполнения боевых задач и охраны объектов критической инфраструктуры.
"Мы благодарим Вас за любовь и слова поддержки нашим пилотам, но напоминаем и о запрете проведения фото- и видеофиксации личного состава, мест расположения военной техники, ее количества и направления передислокации - это может повредить выполнению поставленных задач", - подчеркивают в ведомстве.
Бойцы призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
- У границы с Черниговщиной украинская разведка зафиксировала движение колонн военной техники без знаков распознавания. Россия готовит к годовщине полномасштабного вторжения провокации.
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