Об этом сообщает Воздушное командование "Центр".

Украинские защитники обращаются к жителям приграничных территорий Черниговской и Сумской областей, а также ко всем жителям страны с просьбой не распространять сведения об ВСУ.

Сообщается, что в сети появились фото и видео перебазировки украинской авиации в определенных районах с целью выполнения боевых задач и охраны объектов критической инфраструктуры.

"Мы благодарим Вас за любовь и слова поддержки нашим пилотам, но напоминаем и о запрете проведения фото- и видеофиксации личного состава, мест расположения военной техники, ее количества и направления передислокации - это может повредить выполнению поставленных задач", - подчеркивают в ведомстве.

Бойцы призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.