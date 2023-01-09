ВСУ прижимают врага на Луганском направлении, - глава ВА Северодонецкого района Власенко
Глава военной администрации Северодонецкого района Роман Власенко сообщил, что в Луганской области активные боевые действия продолжаются в районе Кременной
Об этом он сказал в эфире телеканалу "Еспресо".
"В Северодонецком районе ситуация остается сложной. Активные боевые действия продолжаются в районе Кременной. В Сватово и Белогоровке более или менее спокойно в последнее время. Зима и морозы положительно влияют на движение активных боевых действий. Наши ребята давят в районе Дибровы и Червонопоповки. Ждем продолжения контрнаступления ВСУ", – отметил Власенко.
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