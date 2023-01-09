Об этом он сказал в эфире телеканалу "Еспресо".

"В Северодонецком районе ситуация остается сложной. Активные боевые действия продолжаются в районе Кременной. В Сватово и Белогоровке более или менее спокойно в последнее время. Зима и морозы положительно влияют на движение активных боевых действий. Наши ребята давят в районе Дибровы и Червонопоповки. Ждем продолжения контрнаступления ВСУ", – отметил Власенко.

Техника и оружие, которое Российская Федерация перебрасывает в Беларусь для обучения личного состава, снята с длительного хранения и требует обслуживания.

4 января Главное управление разведки сообщило, что россияне передислоцируют военные подразделения в северную часть Крыма, чтобы удержать оккупированные территории.

Россияне предстали перед дилеммой – сосредоточиться на захвате Донбасса или защищать сухопутный коридор на оккупированный Крым в Запорожской области

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