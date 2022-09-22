Об этом сообщает ОК "Юг".

Кроме того, украинским войскам на южном направлении удалось уничтожить 41 рашиста, 4 вражеских танка, 12 единиц другой автобронетехники и зенитно-ракетный комплекс "Бук-М2/3".

"При попытке оккупантов реализовать замысел по перемещению с одного берега Днепра на другой, нашим огневым контролем была остановлена попытка проехать Каховской дамбой и отплыть баржей из Херсона", — добавляют в ОК "Юг".

Напомним, жителей оккупированной Херсонщины призывают срочно эвакуироваться из-за угрозы российской мобилизации.

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