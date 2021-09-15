ВСУ приняли на вооружение систему залпового огня "Верба" и радиолокационную станцию "Феникс"

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома .

"Модернизированная реактивная система залпового огня БМ-21У " Град " (ДКР " Верба / 1 ") разработки Харьковского конструкторского бюро машиностроения им. Морозова (ХКБМ), входящего в состав Укроборонпрома, принята на вооружение Вооруженными Силами Украины ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что цифровые системы "Вербы" позволяют экипажу управлять огнем, вести прицеливание и даже перезарядку в автоматическом режиме. Боекомплект этой РСЗО состоит из 40 122-мм реактивных снарядов, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 40 км. Зато перезарядка полного пакета занимает всего 5 минут.

В Укроборонпроме заявили, что использование цифровых систем управления огнем позволило в разы сократить время для открытия огня, а благодаря новой системе стабилизации платформы удалось значительно повысить точность. Кроме того, на "Вербу" установлены современные системы цифровой связи для защищенной передачи информации. В сочетании с высокопроходным шасси от "КрАЗ" это обеспечивает высокую боевую эффективность и мобильность "Вербы" на поле боя.

"Верба" разработана на базе боевой БМ-21 "Град", однако пусковая установка получила усовершенствование, в частности, системы навигации, связи, выравнивания и стабилизации платформы.

"Мы воплотили уникальные технические решения, которые позволили превзойти " Грады ". Так, время на подготовку залпа удалось сократить в 5 раз благодаря минимизации вмешательства человека в работу боевой машины. Если боекомплект "Града" перезаряжали вручную несколько военнослужащих - вес одного снаряда в среднем составляет более 60 кг, - то "Верба" полностью автоматизированная. Это значительно повышает эффективность выполнения боевой задачи ", - сказал директор Харьковского конструкторского бюро машиностроения им. Морозова Яков Мормило.

В Укроборонпроме говорят, что на вооружение украинской армией принята также радиолокационная станция 80К6КС1 ( "Феникс") производства КП "НПК " Искра ".