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ВСУ приняли на вооружение систему залпового огня "Верба" и радиолокационную станцию "Феникс"

15 сентября, 2021 среда
20:18
Общество ВСУ приняли на вооружение систему залпового огня "Верба" и радиолокационную станцию "Феникс"

Вооруженные Силы Украины приняли на вооружение модернизированную реактивную систему залпового огня "Верба", а также радиолокационную станцию "Феникс"

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома .

"Модернизированная реактивная система залпового огня БМ-21У " Град " (ДКР " Верба / 1 ") разработки Харьковского конструкторского бюро машиностроения им. Морозова (ХКБМ), входящего в состав Укроборонпрома, принята на вооружение Вооруженными Силами Украины ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что цифровые системы "Вербы" позволяют экипажу управлять огнем, вести прицеливание и даже перезарядку в автоматическом режиме. Боекомплект этой РСЗО состоит из 40 122-мм реактивных снарядов, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 40 км. Зато перезарядка полного пакета занимает всего 5 минут.

В Укроборонпроме заявили, что использование цифровых систем управления огнем позволило в разы сократить время для открытия огня, а благодаря новой системе стабилизации платформы удалось значительно повысить точность. Кроме того, на "Вербу" установлены современные системы цифровой связи для защищенной передачи информации. В сочетании с высокопроходным шасси от "КрАЗ" это обеспечивает высокую боевую эффективность и мобильность "Вербы" на поле боя.

"Верба" разработана на базе боевой БМ-21 "Град", однако пусковая установка получила усовершенствование, в частности, системы навигации, связи, выравнивания и стабилизации платформы.

"Мы воплотили уникальные технические решения, которые позволили превзойти " Грады ". Так, время на подготовку залпа удалось сократить в 5 раз благодаря минимизации вмешательства человека в работу боевой машины. Если боекомплект "Града" перезаряжали вручную несколько военнослужащих - вес одного снаряда в среднем составляет более 60 кг, - то "Верба" полностью автоматизированная. Это значительно повышает эффективность выполнения боевой задачи ", - сказал директор Харьковского конструкторского бюро машиностроения им. Морозова Яков Мормило.

В Укроборонпроме говорят, что на вооружение украинской армией принята также радиолокационная станция 80К6КС1 ( "Феникс") производства КП "НПК " Искра ".

Станция, созданная для боевого применения в составе дивизионов зенитных ракетных войск противовоздушной обороны, выявляет и сопровождает воздушные цели, а также измеряет их координаты и скорость. Эта техника является продолжением линейки радаров типа 79К6 и 80К6 и способна эффективно действовать в составе зенитных ракетных комплексов, находящихся на вооружении ВСУ и ряда иностранных армий.

Разработка имеет следующие характеристики: построение передающего устройства на твердотельных модулях, использование технологий цифровых антенных решеток, новейшая элементная база специальных вычислителей радиолокационных сигналов, работающих по алгоритмам, созданным специалистами "Искры".

Сообщается, что система обладает высокой мобильностью благодаря расположению всего аппаратного комплекса на одной транспортной платформе отечественного производства. Это позволяет разворачивать и сворачивать станцию за несколько минут.

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Град
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