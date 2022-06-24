Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме .

"Придется отводить наших ребят (от Северодонецка, - ред.). Не надо разводить "измену", никто не бросает наших ребят, никто не допустит окружения, просто на самотек покидая ситуацию", - подчеркнул он.

По словам Сергея Гайдая, сейчас украинским военным нет смысла оставаться на разбитых за многие месяцы позициях.

"С каждым днем пропорционально количество погибших на неукрепленных территориях может расти, поэтому было принято решение, чтобы наши защитники получили команду отходить на новые позиции, на новые укрепленные районы и оттуда уже нормально, полноценно вести боевые действия. И, соответственно, наносить урон врагу", - сказал он.

23 июня Американский институт изучения войны сообщил, что возможный урон Северодонецка и Лисичанская не станет серьезным переломным моментом в войне.

По состоянию на утро 24 июня боевые действия за Северодонецк продолжились .

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