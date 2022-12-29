ВСУ приблизились к Кременной, россияне готовятся обороняться возле Луганска, - Генштаб
В течение недели Силы обороны Украины продвинулись на расстояние до 2,5 км в направлении Кременной, а россияне готовят плацдарм для отступления возле Луганска
Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов на брифинге представителей Сил безопасности и обороны Украины в Military Media Center.
По его словам среди офицерского состава штаба 2-го армейского корпуса противника с местом дислокации в Луганске циркулирует информация о постепенной подготовке оборонных рубежей вокруг Луганска.
При этом отмечается, что в случае прорыва Силами обороны Украины оборонных рубежей российских оккупационных войск на линии Сватово-Кременная и, соответственно, перенесения боевых действий ближе к Луганску, значительная часть военнослужащих подразделений 2-го армейского корпуса, особенно мобилизованных на временно оккупированных территориях, планирует сдаваться в плен.
- 7 декабря глава Северодонецкой РА Власенко заявил, что Кременная - это плацдарм для дальнейшего освобождения Луганщины. "Кременная расположена отдельно от треугольника Рубежное - Северодонецк - Лисичанск. Во время оккупации Кременная была в стороне. Поэтому этот город может стать неплохим плацдармом для дальнейшего освобождения Луганщины".
- 21 декабря Гайдай заявил, что ВСУ закрепились в Белогоровке и имеют успех от Сватова до Кременной.
- 24 декабря глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что россияне вывезли оккупационную администрацию из города Сватово.
- По состоянию на 26 декабря аналитики Deep State пишут, что в Луганской области в районе Сватово – Кременная продолжаются позиционные бои, оккупанты перебросили в сектор дополнительные силы, в том числе наемников из ЧВК Вагнера.
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