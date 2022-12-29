Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов на брифинге представителей Сил безопасности и обороны Украины в Military Media Center.

По его словам среди офицерского состава штаба 2-го армейского корпуса противника с местом дислокации в Луганске циркулирует информация о постепенной подготовке оборонных рубежей вокруг Луганска.

При этом отмечается, что в случае прорыва Силами обороны Украины оборонных рубежей российских оккупационных войск на линии Сватово-Кременная и, соответственно, перенесения боевых действий ближе к Луганску, значительная часть военнослужащих подразделений 2-го армейского корпуса, особенно мобилизованных на временно оккупированных территориях, планирует сдаваться в плен.

7 декабря глава Северодонецкой РА Власенко заявил, что Кременная - это плацдарм для дальнейшего освобождения Луганщины. "Кременная расположена отдельно от треугольника Рубежное - Северодонецк - Лисичанск. Во время оккупации Кременная была в стороне. Поэтому этот город может стать неплохим плацдармом для дальнейшего освобождения Луганщины".

21 декабря Гайдай заявил, что ВСУ закрепились в Белогоровке и имеют успех от Сватова до Кременной.

24 декабря глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что россияне вывезли оккупационную администрацию из города Сватово.

По состоянию на 26 декабря аналитики Deep State пишут, что в Луганской области в районе Сватово – Кременная продолжаются позиционные бои, оккупанты перебросили в сектор дополнительные силы, в том числе наемников из ЧВК Вагнера.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb