ВСУ преуспевают в районах Клещиевки и Работиного, — Генштаб

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 10 сентября.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории. вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах", - говорится в сообщении.

Авиация ВСУ за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения врага

В свою очередь подразделениями ракетных войск было поражено 8 артиллерийских средств противника.

Россияне нанесли удар с 33 "шахедов", из них 26 были уничтожены украинским ПВО

В общем, враг нанес 81 авиационный и 5 ракетных ударов, а также совершил 27 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили более 100 частных жилых домов и другая гражданская инфраструктура.

В течение суток произошло 25 боевых столкновений.

ВСУ отразили 11 атак врага в районе Марьинки

На Марьинском направлении в течение суток наши воины отразили 11 атак врага в районе Марьинки. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Ильинка, Новомихайловка, Екатериновка, Елизаветовка Донецкой области.

В других направлениях ситуация такова:

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов в районах Константиновки Сумской области и Веселого, Огурцового Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 25 населенным пунктам, в частности, Гремяч Черниговской области; Шалыгино, Бояро-Лежачи, Искрисковщина Сумской области и Караическое, Землянки Харьковской области.

противник нанес авиационных ударов в районах Константиновки Сумской области и Веселого, Огурцового Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 25 населенным пунктам, в частности, Гремяч Черниговской области; Шалыгино, Бояро-Лежачи, Искрисковщина Сумской области и Караическое, Землянки Харьковской области. На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Синьковки, Кисловки, Котляровки Харьковской области, Новоселовского Луганской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Синьковке, Кучеровке, Кисловке, Котляровке, Табаевке и Крахмальном Харьковской области.

противник нанес авиационные удары в районах Синьковки, Кисловки, Котляровки Харьковской области, Новоселовского Луганской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Синьковке, Кучеровке, Кисловке, Котляровке, Табаевке и Крахмальном Харьковской области. На Лиманском направлении авиационных ударов получили Новоегоровка, Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, среди которых Белогоровка Луганской области и Сивесрк, Верхнекаменное, Спорное, Берестовое, Раздолевка Донецкой области

авиационных ударов получили Новоегоровка, Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, среди которых Белогоровка Луганской области и Сивесрк, Верхнекаменное, Спорное, Берестовое, Раздолевка Донецкой области На Бахмутском направлении Силы обороны успешно сдерживают противника в районах Орехово-Василовки, Клещиевки, Курдюмовки Донецкой области. В то же время авиационные удары потерпели Хромово, Нью-Йорк Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 25 населенных пунктов, среди которых Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Ивановское, Курдюмовка Донецкой области.

Силы обороны успешно сдерживают противника в районах Орехово-Василовки, Клещиевки, Курдюмовки Донецкой области. В то же время авиационные удары потерпели Хромово, Нью-Йорк Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 25 населенных пунктов, среди которых Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Ивановское, Курдюмовка Донецкой области. На Авдеевском направлении Силы обороны отразили атаки противника в районах Керамика и Авдеевки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Керамик, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Карловка, Невельское Донецкой области.

Силы обороны отразили атаки противника в районах Керамика и Авдеевки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Керамик, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Карловка, Невельское Донецкой области. На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское, Новомайорское, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении наши защитники отразили атаку врага в районе Работиного Запорожской области. В то же время авиационные удары получили Малая Токмачка и Работино Запорожской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 30 населенных пунктов, в том числе Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Орехов, Малая Токмачка, Работино Запорожской области.

наши защитники отразили атаку врага в районе Работиного Запорожской области. В то же время авиационные удары получили Малая Токмачка и Работино Запорожской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 30 населенных пунктов, в том числе Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Орехов, Малая Токмачка, Работино Запорожской области. В Херсонском направлении враг нанес авиационных ударов в районах Бургунки Херсонской области, островов Первомайский и Змеиный. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Берислав, Томарин, Антоновка, Херсон, Велетенское Херсонской области.

В воскресенье, 10 сентября, в день так называемых выборов, которые устроили оккупанты, во временно оккупированном Мелитополе раздался взрыв .