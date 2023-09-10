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ВСУ преуспевают в районах Клещиевки и Работиного, — Генштаб

10 сентября, 2023 воскресенье
19:52
Война с Россией

В результате штурмовых действий ВСУ имеют частичный успех в районах Клещиевки Донецкой области и Работиного Запорожской области. Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 10 сентября.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории. вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах", - говорится в сообщении.

Авиация ВСУ за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения врага

В свою очередь подразделениями ракетных войск было поражено 8 артиллерийских средств противника.

Россияне нанесли удар с 33 "шахедов", из них 26 были уничтожены украинским ПВО

В общем, враг нанес 81 авиационный и 5 ракетных ударов, а также совершил 27 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили более 100 частных жилых домов и другая гражданская инфраструктура.

В течение суток произошло 25 боевых столкновений.

ВСУ отразили 11 атак врага в районе Марьинки

На Марьинском направлении в течение суток наши воины отразили 11 атак врага в районе Марьинки. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Ильинка, Новомихайловка, Екатериновка, Елизаветовка Донецкой области.

В других направлениях ситуация такова:

  • В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
  • На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов в районах Константиновки Сумской области и Веселого, Огурцового Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 25 населенным пунктам, в частности, Гремяч Черниговской области; Шалыгино, Бояро-Лежачи, Искрисковщина Сумской области и Караическое, Землянки Харьковской области.
  • На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Синьковки, Кисловки, Котляровки Харьковской области, Новоселовского Луганской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Синьковке, Кучеровке, Кисловке, Котляровке, Табаевке и Крахмальном Харьковской области.
  • На Лиманском направлении авиационных ударов получили Новоегоровка, Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, среди которых Белогоровка Луганской области и Сивесрк, Верхнекаменное, Спорное, Берестовое, Раздолевка Донецкой области
  • На Бахмутском направлении Силы обороны успешно сдерживают противника в районах Орехово-Василовки, Клещиевки, Курдюмовки Донецкой области. В то же время авиационные удары потерпели Хромово, Нью-Йорк Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 25 населенных пунктов, среди которых Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Ивановское, Курдюмовка Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении Силы обороны отразили атаки противника в районах Керамика и Авдеевки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Керамик, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Карловка, Невельское Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское, Новомайорское, Урожайное Донецкой области.
  • На Запорожском направлении наши защитники отразили атаку врага в районе Работиного Запорожской области. В то же время авиационные удары получили Малая Токмачка и Работино Запорожской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 30 населенных пунктов, в том числе Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Орехов, Малая Токмачка, Работино Запорожской области.
  • В Херсонском направлении враг нанес авиационных ударов в районах Бургунки Херсонской области, островов Первомайский и Змеиный. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Берислав, Томарин, Антоновка, Херсон, Велетенское Херсонской области.

В воскресенье, 10 сентября, в день так называемых выборов, которые устроили оккупанты, во временно оккупированном Мелитополе раздался взрыв .

Луганщина
Донетчина
Марьинка
Запорожская область
потери окуппантов
Контрнаступление ЗСУ
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