Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Россияне раньше имели большое преимущество в артиллерии, они били непрерывно. Год назад доходило до 80 тыс. выстрелов в сутки. Россияне производили яростный огневой смерч, но сейчас ВСУ преобладают врага в контрбатарейной борьбе, с коэффициентом 1 к 10. Когда начинает работать артиллерия противника, украинские защитники быстро выясняют, откуда она стреляет и делают ответный огонь", - отметил Гетьман.

По его словам, артиллерия ВСУ более точная, чем артиллерия противника.

"Уничтожение 25-30 единиц артиллерийских систем противника в сутки - это большое количество. В июне было уничтожено более 600 единиц вражеских стволов. На Купянско-Лиманском направлении было сосредоточено 800 стволов артиллерии противника. Если мы сможем за месяц-полтора уничтожить такое , это свидетельствует о мощном ударе по артиллерии врага. Об этом тоже говорил российский командующий Попов, что они проиграют в контрбатарейной борьбе", - подчеркнул Гетьман.