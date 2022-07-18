ВСУ предупредили о минной угрозе: могут дрейфовать

Об этом пишет Оперативное командование "Юг" в фейсбуке.

Украинские военные предупредили, что минная опасность в прибрежных зонах повышена, поскольку из-за шторма мины могут дрейфовать, в частности, к берегу.

ОК "Юг" также отмечает сохранение ракетной угрозы со стороны российских войск.

"В Черном море снова подстерегают два ракетных корабля с 16 крылатыми ракетами "Калибр", а также три больших десантных корабля", - говорится в сообщении.

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