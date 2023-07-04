Об этом пишет Стратком ВСУ .

"Вооруженные Силы Украины официально сообщают о возможной подготовке в ближайшее время провокации на территории Запорожской атомной электростанции, оккупированной российскими террористами с 4 марта 2022 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня на наружной кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, подобные взрывным устройствам.

Стратком объясняет, что их подрыв не должен повредить энергоблоки, но может создать картинку обстрелов со стороны Украины. Об этом и дезинформируют российские СМИ и телеграмм-каналы.

"Вооруженные Силы Украины не нарушают нормы международного гуманитарного права, отслеживают и контролируют ситуацию и готовы действовать при любых условиях", - отмечается в сообщении.

Ситуация на ЗАЭС

Россияне оккупировали Запорожскую АЭС в конце февраля 2022 года. С тех пор там постоянно находится личный состав и военная техника, которую захватчики хранят в машинных залах и иногда выводят на позиции для обстрела территорий Никопольского района Днепропетровской области, расположенных по ту сторону Каховского водохранилища.

На станции работает мониторинговая миссия МАГАТЭ, которая должна следить за тем, чтобы АЭС не использовали в качестве военной базы, не атаковали станцию и не вели огонь с нее, а также не прерывали внешние источники электроснабжения. Однако обесточивание на АЭС происходит постоянно. Еще с прошлого года оккупанты начали завозить на ЗАЭС взрывчатку.

О том, что россияне разместили в помещении турбинного отделения четвертого энергоблока оккупированной Запорожской АЭС взрывчатку, стало известно в мае 2023 года. Также оккупанты почти полностью уничтожили систему аварийной готовности и реагирования на атомной станции.

22 июня гендиректор МАГАТЭ Гросси после посещения ЗАЭС сказал , что обстановка там крайне нестабильна. В этот же день президент Владимир Зеленский заявил , что разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на временно оккупированной ЗАЭС, который повлечет за собой выброс радиации.

Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия завершила подготовку к теракту на Запорожской атомной электростанции.

В четырех областях Украины провели масштабные учения на случай теракта на ЗАЭС.

30 июня ГУР сообщило , что оккупанты постепенно покидают ЗАЭС, рекомендации об эвакуации получили также украинские работники, подписавшие контракт с Росатомом. Кроме того, персонал станции получил приказ в любой аварийной ситуации винить Украину.

В свою очередь главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что контрнаступление ВСУ и процесс возвращения Украиной контроля над ЗАЭС будут продолжаться даже несмотря на ядерный шантаж россиян.

2 июля мэр временно оккупированного Энергодара Дмитрий Орлов сообщил , что часть работников Росатома и коллаборантов, подписавших с компанией контракт, уехала из ЗАЭС.