ВСУ предположительно получат больше танков Challenger 2, предоставлением 14 этих машин Британия не ограничится, - эксперт Defense Express Киричевский
Есть основания полагать и ожидать, что передачей Украине только 14 машин история с британскими танками Challenger 2 не завершится
Об этом в эфире Эспрессо сказал эксперт Defense Express Иван Киричевский.
"Возможно, танков Challenger 2 будет больше. Там не просто возникла цифра в 14 танков. Плюс еще 8 самоходных пушек и еще комплект бронетранспортеров. В этом пакете танки привязаны к САУ, а к ним БТР. Британцы дали нам комплект техники, в который можно пересадить механизированную бригаду", – отметил он.
По мнению Киричевского, британцы запустили историю с передачей танков, чтобы перевооружить максимальное количество механизированных или танковых подразделений ВСУ.
"Соответственно, есть основания считать и ожидать, что передачей всего 14 машин история с Challenger не завершится. Согласно планам развития британской армии, у них должно высвободиться несколько десятков ненужных им машин. Они хотят 150 танков Challenger 2 модернизировать к стандарту Challenger 3, а примерно других 70 машин они планировали списать. Очевидно, эти машины понемногу перекатывают в руки ВСУ", - подытожил эксперт.
- В новом пакете военной помощи Великобритания кроме танков 14 Challenger 2 передаст Украине 30 самоходных артиллерийских установок пушек AS90.
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