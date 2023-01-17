Об этом в эфире Эспрессо сказал эксперт Defense Express Иван Киричевский.

"Возможно, танков Challenger 2 будет больше. Там не просто возникла цифра в 14 танков. Плюс еще 8 самоходных пушек и еще комплект бронетранспортеров. В этом пакете танки привязаны к САУ, а к ним БТР. Британцы дали нам комплект техники, в который можно пересадить механизированную бригаду", – отметил он.

По мнению Киричевского, британцы запустили историю с передачей танков, чтобы перевооружить максимальное количество механизированных или танковых подразделений ВСУ.

"Соответственно, есть основания считать и ожидать, что передачей всего 14 машин история с Challenger не завершится. Согласно планам развития британской армии, у них должно высвободиться несколько десятков ненужных им машин. Они хотят 150 танков Challenger 2 модернизировать к стандарту Challenger 3, а примерно других 70 машин они планировали списать. Очевидно, эти машины понемногу перекатывают в руки ВСУ", - подытожил эксперт.

В новом пакете военной помощи Великобритания кроме танков 14 Challenger 2 передаст Украине 30 самоходных артиллерийских установок пушек AS90.