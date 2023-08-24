ВСУ повредили в Херсонской области три пусковые установки россиян С-300

Об этом в эфире телемарафона 24 августа сообщила представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Она подтвердила информацию о поражении вражеского комплекса С-400 и отметила, что это мощное средство противовоздушной обороны, однако оккупанты имеют и другие.

"У них (россияне, - ред.) есть еще много оружия, которое нам придется уничтожать. Поэтому сезон хлопка продолжается. Мы провозглашали его еще тогда, когда они ожидали курортный сезон. И поскольку погода позволяет, мы будем продолжать засевать хлопок", - сказала Гуменюк.

"На нашем участке ответственности мы поработали по средствам ПВО и три пусковых установки С-300 были уничтожены и повреждены. То есть они сейчас больше не могут быть применены ни как средство защиты в Херсонской области, ни как средство атаки", - добавила она.