Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в телеграмм.

"К сожалению, сейчас мы не контролируем Метелкино вблизи областного центра", - подчеркнул он.

По его словам, на 20 июня рашисты усилили артиллерийские и авиационные обстрелы. Мощно россияне гатят по Северодонецкой промзоне и окрестностям города. То же в районах Тошковки и Устиновки, потому что они хотят совершить там прорыв, и для этого стянули туда большое количество техники.

Также бои идут во многих поселках вокруг Северодонецка и Лисичанска.

Кафиры продолжают использовать "ползучую" тактику. Луганщину истребляют из всего возможного оружия, говорит Гайдай.

Однако "тихая" эвакуация продолжается с лисичанскими силами работников военных администраций, полицейских, спасателей и волонтеров. Из населенных пунктов, где продолжаются активные боевые действия, людей вывозят военные на бронированной технике.

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