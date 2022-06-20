ВСУ потеряли контроль над Метелкиным в Луганской области, - Гайдай
Украинские военные не контролируют Метелкино вблизи Северодонецка
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в телеграмм.
"К сожалению, сейчас мы не контролируем Метелкино вблизи областного центра", - подчеркнул он.
По его словам, на 20 июня рашисты усилили артиллерийские и авиационные обстрелы. Мощно россияне гатят по Северодонецкой промзоне и окрестностям города. То же в районах Тошковки и Устиновки, потому что они хотят совершить там прорыв, и для этого стянули туда большое количество техники.
Также бои идут во многих поселках вокруг Северодонецка и Лисичанска.
Кафиры продолжают использовать "ползучую" тактику. Луганщину истребляют из всего возможного оружия, говорит Гайдай.
Однако "тихая" эвакуация продолжается с лисичанскими силами работников военных администраций, полицейских, спасателей и волонтеров. Из населенных пунктов, где продолжаются активные боевые действия, людей вывозят военные на бронированной технике.
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