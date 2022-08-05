ВСУ постоянно дают огневый ответ врагу на обстрелы Сумщины, потому что противник понимает только язык силы, - депутат горсовета Акперов
Вадим Акперов, депутат Сумского городского совета, отметил, что враг не прекращает обстрелы вдоль всей границы Сумской области, протяженность которой почти 564 км
Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.
Вадим Акперов отметил, что контрразведка Украины не подтвердила информацию о маневрах российской армии для возможного контрнаступления в направлении Сумщины и Черниговщины.
"Единственное, что могут россияне, это коварно обстреливать гражданское население, чтобы сеять панику среди мирных жителей и отвлекать ВСУ. Враг не прекращает обстрелы вдоль всей границы Сумской области, протяженность которой почти 564 км. К сожалению, от этого страдают гражданские люди, разрушается инфраструктура. Такая тактика имеет противник, который является нашим соседом, поэтому нам постоянно нужно быть готовыми", - отметил депутат горсовета.
Акперов отметил, что ВСУ в Сумской области постоянно дают огневый ответ на обстрелы врага, потому что противник понимает только позицию силы.
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