ВСУ постепенно продвигаются вперед на Кременском направлении, - Гайдай

Об этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил в эфире телемарафона.

"Со стороны Донецкой области под постоянными обстрелами населенный пункт Белогоровка. Все атаки врага там отбивают наши защитники. Что касается Харьковского направления, Сватовско-Кременского, то там так же: Стельмаховка, Макеевка, Червонопоповка, Кременная - они подвергаются обстрелам. Также по этим направлениям оккупанты пытаются атаковать. Но все атаки там отражаются. Все больше, по Кременскому направлению нашим Силам обороны удается понемногу продвигаться вперед", - заявил он.

За минувшие сутки, 13 января, россияне потеряли в Украине 530 военных погибшими и шесть танков

Президент Владимир Зеленский поблагодарил украинских военных за отражение российской агрессии, подчеркнув, что битва за Донетчину и Луганщину продолжается.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb