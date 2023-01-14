ВСУ постепенно продвигаются вперед на Кременском направлении, - Гайдай
Украинским защитникам удается продвигаться по Кременскому направлению, Луганщина. Оккупанты получают отпор при попытках атаковать
Об этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил в эфире телемарафона.
"Со стороны Донецкой области под постоянными обстрелами населенный пункт Белогоровка. Все атаки врага там отбивают наши защитники. Что касается Харьковского направления, Сватовско-Кременского, то там так же: Стельмаховка, Макеевка, Червонопоповка, Кременная - они подвергаются обстрелам. Также по этим направлениям оккупанты пытаются атаковать. Но все атаки там отражаются. Все больше, по Кременскому направлению нашим Силам обороны удается понемногу продвигаться вперед", - заявил он.
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