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Аналитика

ВСУ постепенно перехватывают инициативу в боях за Бахмут. Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
22 февраля, 2023 среда
21:48
Статьи Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт

Для штурма Бахмута противник привлекает разные подразделения и частные военные компании. Однако ВСУ проводят успешные контратаки и постепенно перехватывают инициативу на поле боя

Враг продолжает штурмовать наши позиции по 5 направлениям

Сегодня вечером в нашем Генштабе сообщили, что Вооруженные силы отражали штурмы противника на пяти направлениях : Лиманском, Купянском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском. Когда я слышу каждый раз эти сообщения от Генштаба, я представляю, что за каждой этой строчкой стоят конкретные командиры и наши бойцы. От их устойчивости зависит шатающаяся наша линия обороны. Иногда и очень часто каждое направление зависит от одного взводного, ротного опорного пункта. Насколько тяжело бывает по этим направлениям, вы могли увидеть на видео, где двое бойцов ВСУ сдерживают штурм противника. Также мы должны помнить, какую колоссальную нагрузку выдерживают наши бойцы, которые уже много месяцев находятся на первой линии фронта.

Трудные бои за Бахмут

По словам военнослужащего ВСУ Юрия Сиротюка, противник ведет штурмовые действия у Бахмута почти круглосуточно. Россияне не оставляют попыток дойти до крайней южной точки города Бахмут . По мнению Сиротюка, россияне пытаются захватить город по пропагандистским мотивам. Военнослужащий рассказал, что противник повторяет свои атаки каждый день. Сначала россияне наносят артиллерийские удары и активно привлекают РСЗО. Также Сиротюк подчеркнул, что в Бахмуте не чувствуется, что у противника не хватает боеприпасов. Однако возникают ситуации, когда противник уменьшает интенсивность своих атак из-за больших потерь. Однако потом все восстанавливается. Из-за активных боев у Бахмута у украинских военных наблюдается усталость. По словам Сиротюка, военнослужащие ВСУ удерживают позиции и не готовы покидать их .


Карта боевых действий в Донецкой области по состоянию на 22.02

Также Юрий Сиротюк рассказал о текущей ситуации с техникой для украинских подразделений, защищающих Бахмут. Он отметил очень хорошую работу американских бронетранспортеров М113. Также, по словам Сиротюка, для военных в Бахмуте очень нужны автомобили, в том числе пикапы. Ведь город часто обстреливается и добраться до позиций всегда сложно . Именно поэтому очень важно увеличивать количество техники, в частности, бронированных машин для выполнения задач.

Военнослужащий ВСУ Юрий Сиротюк подчеркнул, что большой проблемой на линии фронта остается количественное преимущество противника в личном составе. Однако большинство украинских подразделений, защищающих Бахмут, готовы стоять до конца и не отдавать ни один сантиметр украинской земли без боя. Сиротюк подчеркнул, что в случае потери опорного пункта наши военные всегда работают, чтобы отразить позиции. Ведь противник должен знать, что легкой прогулки не будет ни на одном участке фронта . Таким образом, россияне проверят наши Вооруженные силы на характер.

Противник пытается продвинуться в направлении Купянска и Лимана

Эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк подчеркнул, что за последнюю неделю боевые действия, скорее, напоминают бои местного значения. На участке фронта между Сватовым и Кременной противник пытается продвинуться в направлении Купянска, Лимана и Северска. На этом участке противник завершил формирование классического построения войск. 6-я и 20-я армии РФ выстроились в оперативное оборонительное построение. Для поддержки этой группировки противник удерживает в оккупированном Луганске 31 отдельную десантно-штурмовую бригаду. Также россияне смогли создать систему управления войсками в этом направлении. В этом направлении Генштаб РФ завершил создание классического оперативного построения войск. По словам Кевлюка, действия командования войсками РФ на направлении Кременна и Сватово будут вполне предсказуемыми для нашего военного командования.


Карта боевых действий в Луганской области по состоянию на 22.02

Контратаки ВСУ возле Бахмута

В районе Бахмута, как сообщил Кевлюк, кардинально ситуация не меняется. Для штурма города противник привлекает разные подразделения и частные военные компании. Подобные действия создают хаос и конфликты между наемниками и регулярными войсками РФ. Что касается оперативной ситуации, то россияне отказались продвигаться от Клещиевки через Ивановское на Часов Яр. У Бахмута масштабных действий в последние дни не происходит, только локальные столкновения двух сторон. Однако никакого продвижения противника не наблюдается . Активизировались боевые действия возле Ягодного и Берховки. Россияне пытаются обойти Бахмут с севера. Также за последнюю неделю, как рассказал Кевлюк, украинские вооруженные силы проводили успешные контратаки у Бахмута. В частности, противник был отброшен из нескольких кварталов в восточной части города. Подытоживая, можно отметить, что от критической ситуации в Бахмуте инициатива постепенно переходит на сторону ВСУ.
 

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