Изменения вокруг Бахмута

Вокруг Бахмута ВСУ ведут наступательные действия к северу и к югу от города. После нескольких дней яростных боев Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что в ходе ведения Силами обороны наступательно-штурмовых действий противник вынужденно отошел с позиций в районе Андреевки.







На этом участке, как мы знаем, наступает наша 3-я отдельная штурмовая бригада, а оборону держала 57-я мотострелковая бригада РФ. Главная сложность в наступлении заключалась в том, что наши войска должны были продвигаться по значительному открытому участку. Это было крайне непросто, учитывая работу вражеской артиллерии, минометов и бронетехники.

Ряд СМИ протрактовали эти события, как полное освобождение Андреевки , потому что действительно хотим побед. Позже представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый уточнил, что пока речь не идет о полном освобождении Андреевки, а речь о возможном освобождении этого населенного пункта. Также, что в перспективе это улучшит тактическое положение наших сил. Но продвижение в сторону Андреевки действительно значительно.

В случае освобождения Андреевки, ВСУ выйдут во фланги Курдюмовки и Клищиевки, где также сейчас продолжаются бои. Также от Андреевки можно будет продвигаться к рокадной дороге вдоль реки Бахмутка. Сейчас можно утверждать, что давление на южный фланг Бахмута продолжается, украинская армия постепенно двигается к освобождению города. Не исключаю, что враг попытается начать контратаки, как всегда он делает. Это также ожидаемо вкладывается и в нашу тактику относительно сковывания и уничтожения наиболее боеспособных российских подразделений с использованием украинской артиллерии. Эта бахмутская "мясорубка" для врага будет продолжаться. Напомню, что вблизи Бахмута, по словам представителей командования "Восток", сконцентрировано около 50 тыс. российских оккупантов.

Линия фронта на юге

Также наш Генштаб сообщил о других деталях на линии фронта, об успехах на юге. Сегодня 25 июля было заявлено о том, что украинские войска имели успех в направлении Старомайорского на южном фронте.







Можем говорить о том, что ВСУ стремятся прорвать вражескую оборону на линии Приютное – Старомайорское, чтобы двигаться дальше на юг. Это очередная и важная защитная линия оккупантов, которая будет разрушаться украинскими военными.

Валерий Прозапас, капитан ВСУ, рассказал, что идет ежедневная тяжелая боевая работа по расшатыванию боевых порядков оккупантов. Мы бережем свой личный состав и стараемся работать как можно эффективнее, чтобы сломать логистику россиян. Работа идет круглосуточно и интенсивно. Надо сказать, что подготовка у врагов тоже неплохая. Они имеют огневые средства, РСЗО, проходят достаточно мощно. Противник имеет бронетехнику, хоть и устаревшую, но ее очень много. Также у врага есть серьезный мобилизационный ресурс, не очень обученный и не очень мотивированный, но он есть. Они имеют преимущество в воздухе и серьезный РЭБ. Воюющие хорошо понимают с чем мы имеем дело. Общество должно это осознавать. А чтобы фронт наполнялся победами, должно сконцентрироваться все общество и государство. Чем эффективнее будет использоваться национальный ресурс, тем сложнее россиянам будет устоять и удержать оборону. Нужно больше дронов, оружия, технических средств. ВСУ выполняют планы более высоких ступеней. Эта операция разработана на дальнюю перспективу, несмотря на спираль ожиданий телевизора.

Прозапас заметил, что в ВСУ нет какого-то тактического приема или чудо-оружия, или какого-то события, которое сможет привести к чуду. Это работа всего механизма ВСУ, состоящего из многих составляющих, начиная от подготовки личного состава, заканчивая его снаряжением, обучением, огневыми разведывательными управленческими средствами, бронетехникой. Когда все это работает эффективнее, чем вражеская оборона, то есть результат. ВСУ накопили большой опыт на Херсонском направлении, в Бахмуте, на Авдеевском направлении и сейчас здесь – на южном. Поэтому теперь все понятно с россиянами, потому что знаем, кто нам противостоит и знаем свои возможности. Все элементы современного боя используются эффективно ВСУ.

Сотрудничество Украины и Польши

А дальше будем говорить о технике. На Запорожском направлении было видео, на котором мы видим, что на нескольких противотанковых минах взорвался танк Leopard.

На первый взгляд, вроде бы похоже, что танк имеет достаточно серьезные повреждения. Но когда я посоветовался со специалистами, то они отметили, что при отсутствии деформации корпуса все повреждения можно устранить в течение суток и танк уже сможет выполнять боевые задания.

Однако есть более серьезные потребности в ремонте такой техники, поэтому возникают вопросы в сотрудничестве с нашими партнерами. Как раз Польша выступает для нас таким партнером и обеспечивает решение по ремонту наших Leopards . В течение этого года Польша передала нам военную помощь где-то в пределах 3 млрд евро, что является десятой частью польского оборонного бюджета в этом году. Это существенные показатели, с точки зрения понимания того, какой вклад вносит Польша в нашу обороноспособность и решение вопроса о способности ВСУ вести боевые действия с противником.

Дариуш Матерняк, руководитель Центра исследований "Польша — Украина" прокомментировал спор между Польшей и Германией о ремонте танков Leopard, здесь речь шла только о хорошем. Этот ремонт должна финансировать Германия, а процесс восстановления техники должен быть в Польше, и говорилось о том, какие деньги должна за это все платить Германия. Вопрос удалось решить довольно быстро. Похоже, уже на прошлой неделе первые два украинских танка были переданы Польше на ремонт. То есть, момент неопределенности между Польшей и Германией уже решен. Процесс ремонта танков Leopard-2 будет проходить без дальнейших проблем.

Руководитель Центра исследований "Польша - Украина" отметил, что между Украиной и Польшей за последние 10 лет есть опыт сотрудничества. Можно было увидеть совместные работы в 2016-17 годах на международной выставке оборонной промышленности в Кельце, например, системы борьбы с БпЛА, варианты модернизации танков Т-72. Тогда это показало, что возможности и перспективы сотрудничества есть. После 24 февраля 2022 г. таких возможностей стало гораздо больше, чем могли видеть до этого момента. В первую очередь следует обратить внимание на два момента. Первый – беспилотники, играющие сейчас значительную роль в боевых действиях на линии фронта в Украине. Неофициально можно было услышать, что уже есть определенное сотрудничество между польскими и украинскими компаниями. Возможно, речь идет о совместном производстве этих беспилотников, а также о модернизации. Не будем говорить о конкретных вещах, потому что это вопрос военной тайны.