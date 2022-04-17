ВСУ пошли в контрнаступление на Харьковщине, оттесняя оккупантов от областного центра, – Синегубов
В Харьковской области украинские защитники провели успешные операции и освободили несколько населенных пунктов
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В результате контрнаступления ВСУ освободили Базалиевку, Лебяжье, часть Кутузовки. В районе села Малая Рогань подразделения продвинулись дальше на восток.
"Вооруженные Силы Украины продолжают эффективно сдерживать оккупантов на других направлениях от Харькова. На днях реактивным огнем 81-й отдельная аэромобильная бригада под Харьковом уничтожила 5 российских танков, 10 бронированных единиц техники. Около сотни оккупантов уже не смогут атаковать, никогда" .
Синегубов отмечает, что все попытки врага захватить Харьков были и будут тщетны и приведут лишь к еще большим потерям среди оккупантов. Город под надежной защитой ВСУ. Однако глава ОВА призвал всех горожан быть бдительными и осторожными.
"Не пренебрегайте сигналами тревоги и без необходимости не оставайтесь на улице. Обстрелы оккупантов хаотичные и жестокие. Ежедневно есть погибшие", - добавил он.
- Сегодня, 17 апреля, около 13:30 и 14:00 российские войска совершили артобстрел центральных районов Харькова.
- За предыдущие сутки, 16 апреля, в Харькове было 23 обстрела и ракетный удар, есть пострадавшие.
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