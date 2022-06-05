Об этом сообщает минобороны Британии в twitter.

В британской разведке отмечают, что в последние 24 часа украинские войска контратаковали город Северодонецк в Луганской области, и погасили оперативный импульс российских сил, который они получили благодаря сосредоточению на этом направлении большого количества боевых подразделений и преимуществу в огневой мощи.

Разведчики обратили внимание, что в состав российских войск в этом районе входит личный состав, мобилизованный из резерва в ОРЛО. Эти подразделения плохо оснащены и обучены, им не хватает тяжелой техники по сравнению с регулярными русскими частями.

Использование пехотных сил прокси для операций по "зачистке" городов является тактикой России, ранее наблюдавшейся в Сирии, где Россия использовала пятый корпус сирийской армии для атак на городские районы. Такой подход, вероятно, свидетельствует о желании ограничить потери регулярных российских войск", - пришли к выводу в британской разведке.

5 июня в Генштабе ВСУ сообщили, что под контролем российских оккупантов находится только восточная часть Северодонецка.

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