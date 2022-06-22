Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Ситуация в нашей операционной зоне стабильно напряженная, но контролируемая. Враг продолжает ведение боевых действий на определенном рубеже обороны. Для доказательства своей мощности применяет тактику рассредоточенных, но почти одновременных ракетных ударов в сочетании с системами залпового огня или артиллерией", - говорится в отчете. Юга".

Николаевщина

Утром одновременно крылатыми ракетами атакован Николаев и Очаков, поражена портовая инфраструктура, уничтожены грузовики, повреждены здания предприятий и электрические сети.

Параллельно реактивной системой залпового огня "Ураган" обстреляны жилые кварталы Николаева. Вновь использовались запрещенные кассетные боеприпасы. Одна из кассет разорвалась прямо во дворе частного дома. Там находились двое мужчин. Один погиб на месте, другой получил ранения, за его жизнь борются медики.

Через несколько часов РСЗО обстреляла и Очаков, есть раненые. Чуть позже стратегической авиацией выпущено 4 ракеты по акватории и причалам порта. Пострадавших нет.

По нашим позициям на Николаевщине нанесено 2 авиационных удара вертолетами. Потерь нет.

Истребитель противника ударил двумя управляемыми ракетами "воздух-воздух" по паре наших самолетов. Штурмовик и истребитель виртуозно уклонились от удара. Потерь нет.

Вражеские попытки разведать наши позиции на Николаевщине были прерваны точной работой зенитно-ракетного подразделения.

Потери России на Юге

21 июня ракетно-артиллерийскими и другими подразделениями выполнено 150 огневых задач, авиация нанесла 5 ударов по противнику.

Подтвержденные вражеские потери состоят из 49 оккупантов, 2 самоходных гаубицы "Мста-С". Также РФ лишилась тягача, станции радиоэлектронной борьбы, состава боеприпасов, 5 единиц бронированной и автомобильной техники.

Остров Змеиный

Зафиксировано попадание в зенитно-ракетный комплекс "Панцирь С1", радиолокационную станцию и автомобильную технику. Окончательные результаты дознаются.

Обращение к украинцам

Учтите целесообразность и риски экстремального пляжного отдыха, будьте ответственны перед своими детьми за их и собственную безопасность, вовремя и оперативно реагируйте на сигналы воздушных тревог, заботьтесь об информационной гигиене - не позволяйте врагу посеять у вас панику и недоверие к силам обороны.

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