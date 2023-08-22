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ВСУ поразили вражескую тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепёк", - Генштаб

22 августа, 2023 вторник
20:05
Война с Россией

Во вторник, 22 августа, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили вражескую тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепёк", а также 2 склада боеприпасов

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

Этим видом войск также поражены 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

В свою очередь авиация Сил обороны в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 2 - по вражеским ЗРК.

Россияне нанесли 2 ракетных и 38 авиационных ударов по территории Украины

А также совершили 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На основных направлениях за сутки произошло 26 боестолкновений

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На других направлениях ситуация такова:

  • На Сиверском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, это, в частности, Рожковичи, Середина-Буда, Миропольское, Рясное Сумской области и Плетеневка, Вовчанск, Чугуновка Харьковской области.
  • На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Берестово, Твердохлебово, Купянск-Узловой Харьковской области.
  • На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Твердохлебового и Серебрянского лесничества Луганской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Белогоровка Луганской области и Звановка, Веселое, Спорное, Федоровка Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении враг нанес авиационный удар в районе Ивановского Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Миньковка, Богдановка, Ивановское, Дилиевка Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Новокалиново, Степовое, Авдеевка, Тоненькое, Уманское Донецкой области.
  • На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Марьинка, Победа, Елизаветовка, Новомихайловка, Катериновка, Антоновка Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Водяного и Урожайного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.
  • На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Егоровки и Роботино Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Червоное, Затишье Запорожской области.
  • На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Ромашкового Херсонской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали Нововоронцовка, Херсон, Камышаны Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

  • 22 августа Россия вернула тела 12 украинских защитников, подтвержденные Международным Комитетом Красного Креста как находящиеся в плену.
Луганщина
Донетчина
потери окуппантов
Контрнаступление ЗСУ
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