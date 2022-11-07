Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .

По уточненной информации, подтверждено поражение противника за предыдущие дни. Так, в населенном пункте Горловка Донецкой области нанесен удар по району сосредоточения техники врага. Уничтожены 5 боевых машин, еще 4 получили повреждения.

"В районе населенного пункта Майорск ежедневные потери врага составляют до 30 человек убитыми и более 120 ранеными разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

В свою очередь в населенном пункте Лисичанск Вооруженными Силами Украины нанесено поражение по подразделению батальона "Ахмат". Потери оккупантов составили более 30 убитыми и до 15 человек ранены. Реальное количество погибших тщательно скрывается врагом.

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