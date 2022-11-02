ВСУ поразили три места дислокации оккупантов, технику, склады с боеприпасами и еще несколько важных объектов, - Генштаб
2 ноября Вооруженные Силы Украины поразили три места дислокации оккупантов и столько же важных военных объектов, технику рашистов и склады с боеприпасами
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .
"Авиация Сил обороны текущих суток нанесла по врагу 20 ударов. Под поражение попали районы сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиции средств противовоздушной обороны противника", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что также Вооруженные Силы Украины 2 ноября поразили три района сосредоточения живой силы российских кафиров, вооружение и военную технику, склад с боеприпасами и еще три других важных военных объекта рашистов.
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