Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .

"Авиация Сил обороны текущих суток нанесла по врагу 20 ударов. Под поражение попали районы сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиции средств противовоздушной обороны противника", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что также Вооруженные Силы Украины 2 ноября поразили три района сосредоточения живой силы российских кафиров, вооружение и военную технику, склад с боеприпасами и еще три других важных военных объекта рашистов.