ВСУ поразили скопление врага, истребитель, склады боеприпасов и ГСМ, станцию РЭБ и дрон, - Генштаб
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 3 района сосредоточения противника, склад боеприпасов, 2 склада ГСМ, а также станцию РЭБ врага
Об этом сообщили в Facebook в пятницу, 3 марта.
В частности, сообщается, что Авиация Сил обороны за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Кроме того, украинские военные сбили вражеский самолет Су-34 и БпЛА типа "ZALA".
В течение суток противник нанес 30 авиационных и 6 ракетных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня
"В течение суток противник нанес 30 авиационных и 6 ракетных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности по гражданской инфраструктуре", - говорится в сообщении.
Враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
Волынское, Полесское, Сиверское и Слобожанское направления: враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Медведевка Черниговской области; Собки, Бачевск, Уланово, Стариково, Атинское, Павловка, Рясное Сумской области и районов около 10 населённых пунктов Харьковской области. Среди них – Стрелка, Старица, Вовчанск, Бударки, Амбарное.
Купянское и Лиманское направления: артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов вблизи линии столкновения. Среди них – Дворичная, Купянск, Крахмальное Харьковской области; Макеевка, Кременная, Диброва и Белогоровка – Луганской и Сиверск и Раздоловка Донецкой области.
Бахмутское направление: вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов вблизи районов ведения боевых действий, в частности, Федоровка, Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Клищиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Дилиев.
Авдеевское и Шахтерское направления: противник совершил артиллерийские и минометные обстрелы в районах почти 20 населенных пунктов. Среди них - Веселое, Бердичи, Авдеевка, Победа, Новомихайловка, Водяное, Угледар и Большая Новоселка Донецкой области.
Запорожское и Херсонское направления: противник совершил артиллерийские обстрелы 15 населенных пунктов. В частности это – Времовка, Новоселка, Зеленое Поле Донецкой области; Гуляйполе, Зкализнычное и Каменское Запорожской области; Берислав, Козацкое, Белозерка и Днепровское Херсонской области и Херсон, а также город Очаков Николаевской области. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.
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В Луганской области оккупанты лишили людей возможности получать пенсии и другие социальные выплаты путем отключения банкоматов
В сообщении сообщается, что в Луганской области так называемая оккупационная власть продолжает оказывать давление на местное население, в частности на наименее защищенные слои.
Отмечается, что в населенных пунктах Сватовского района захватчики лишили людей возможности получать пенсии и другие социальные выплаты путем отключения банкоматов.
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"Пенсионерам и другим категориям населения, нуждающимся в социальной защите, предложено получать выплаты наличными в определенные дни. Однако, из-за такой организации люди в основном физически не могут получить деньги", - говорится в сообщении.
- По состоянию на 2 марта было известно, что российская армия потеряла в Украине почти 10 тысяч единиц техники, что в три раза больше, чем ВСУ - больше всего танков и БМП.
- 3 марта сообщалось, что за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла более 151,3 тыс. военных, 3 405 танков, 2 061 дрон, 301 самолет и 289 вертолетов.
- 3 марта Воздушные силы Вооруженных сил Украины сбили российский бомбардировщик Су-34.
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