Об этом сообщает Генштаб в вечерней сводке.

Отмечается, что авиация ВСУ в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также был сбит вражеский БПЛА типа "Форпост", который стоит около 6 миллионов долларов США.

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления и два района сосредоточения живой силы оккупантов.

Генштаб подтвердил огневое поражение 15 и 16 декабря вражеских складов боеприпасов в районе населенного пункта Кадиевка Луганской области. Детонация на складах продолжалась более 20 часов.

Также 20 декабря огневое поражение было нанесено по скопившимся на полевом аэродроме в районе Каховки Херсонской области оккупантам. Там было около 30 единиц артиллерийских систем разного типа, САУ и РСЗО, а также боеприпасы и горюче-смазочные материалы. Подробная информация по потере техники и личного состава уточняется.

В Генштабе также рассказали, что враг продолжает нести потери - из-за этого в Новотроицком Херсонской области российские захватчики переоборудовали местную больницу для лечения своих раненых. Местных из заведения выписали, а в самом населенном пункте оккупанты усилили контрразведывательные мероприятия.

В частности, в населенном пункте Новобогдановка Запорожской области россияне организовали полевой госпиталь.

В течение суток 21 декабря оккупанты нанесли 3 ракетных удара и один авиационный по Запорожской области, а также совершили более 20 обстрелов из РСЗО.

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