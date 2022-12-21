ВСУ поразили склады боеприпасов и места скопления врага. оккупанты выгоняют людей из больниц, чтобы лечить своих раненых
За сутки 21 декабря ВСУ нанесли 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники врага, сбили вражеский дрон типа "Форпост" и поразили пункт управления и 2 района сосредоточения живой силы оккупантов
Об этом сообщает Генштаб в вечерней сводке.
Отмечается, что авиация ВСУ в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также был сбит вражеский БПЛА типа "Форпост", который стоит около 6 миллионов долларов США.
В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления и два района сосредоточения живой силы оккупантов.
Генштаб подтвердил огневое поражение 15 и 16 декабря вражеских складов боеприпасов в районе населенного пункта Кадиевка Луганской области. Детонация на складах продолжалась более 20 часов.
Также 20 декабря огневое поражение было нанесено по скопившимся на полевом аэродроме в районе Каховки Херсонской области оккупантам. Там было около 30 единиц артиллерийских систем разного типа, САУ и РСЗО, а также боеприпасы и горюче-смазочные материалы. Подробная информация по потере техники и личного состава уточняется.
В Генштабе также рассказали, что враг продолжает нести потери - из-за этого в Новотроицком Херсонской области российские захватчики переоборудовали местную больницу для лечения своих раненых. Местных из заведения выписали, а в самом населенном пункте оккупанты усилили контрразведывательные мероприятия.
В частности, в населенном пункте Новобогдановка Запорожской области россияне организовали полевой госпиталь.
- В течение суток 21 декабря оккупанты нанесли 3 ракетных удара и один авиационный по Запорожской области, а также совершили более 20 обстрелов из РСЗО.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.62
Покупка 39.62Продажа 40.32
-
EUR
Покупка 41.14Продажа 42.2
- Актуальное
- Важное