Об этом в утренней сводке 3 февраля передает Генштаб ВСУ.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Николаевка, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское и Курдюмовка Донецкой области.

Авиация Сил обороны в течение 2 февраля нанесла 4 удара по районам сосредоточения врага.

Также наши защитники уничтожили российский БПЛА типа "Мерлин".

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 3 района сосредоточения живой силы и склад боеприпасов противника.

Враг нанес 5 авиационных и 4 ракетных удара по Украине за прошедшие сутки

Российская Федерация не оставляет намерений уничтожить критическую инфраструктуру нашего государства, продолжает наносить удары по гражданским объектам и жилищам мирного населения, отмечают в Генштабе.

За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных, 2 из них - по гражданской инфраструктуре города Краматорск Донецкой области, а также 5 авиационных ударов.

Также враг совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданским объектам Херсона и Николаева.

От вражеских ударов погибли и получили ранения мирные граждане.

Высока остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Россия не прекращает наступательные действия на 4 направлениях

Враг, понеся большие потери, не прекращает наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка сталая, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Оккупанты обстреляли районы Клюсов, Гремяча и Елиного Черниговской области; Муравейни, Толстодубового, Студенка, Екатериновки, Волковки и Волфиного на Сумщине и Ветеринарного, Казачьей Лопани, Стрелечей, Глубокого, Зеленого, Старицы, Огирцевого, Гатища, Волчанска, Волчанских Хуторов, Охримовки и Новомлинского Харьковской.

На Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Двуречная, Голубовка, Купянск, Кучеровка, Кисловка и Котляровка Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка - Луганской.

На Лиманском направлении обстреляны Терны, Макеевка, Червонопоповка, Диброва и Торское в Луганской области.

На Бахмутском направлении огневого влияния испытали Спорное, Белогоровка, Парасковеевка, Веселое, Бахмут и Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Тоненькое, Веселое, Северное, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении оккупанты обстреляли Богоявленку, Угледар, Пречистовку, Большую Новоселку и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях обстрелов из минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы более 40 населенных пунктов. Среди них – Времовка Донецкой области; Гуляйпольское и Каменское на Запорожье, а также Херсон, Золотая Балка, Михайловка, Гавриловка, Милово, Бургунка, Новотягинка и Кизомис Херсонской области.