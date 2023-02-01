Об этом в утренней сводке 1 февраля сообщил Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Ямполевка, Спорное, Раздолевка, Благодатное, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка и Прасковьевка Донецкой области.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения врага и 2 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

А ракетчики и артиллеристы поразили 13 районов сосредоточения живой силы противника, 1 пункт управления и 1 склад боеприпасов.

В военном госпитале Новоивановки Луганской области лечатся около 100 оккупантов

Противник продолжает нести потери. Так, в районе Новоивановки Луганской области обустроен еще один военный госпиталь. На лечении находятся около 100 российских военнослужащих.

Степень тяжести ранения обычно занижают и не учитывают в медицинских документах. После оказания минимальной помощи отправляют на передовую, говорят в Генштабе.

Враг нанес 5 авиационных и 6 ракетных ударов по Украине в течение суток

Оккупанты 31 января нанесли 5 авиационных и 6 ракетных ударов. Совершили более 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В результате ударов пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Сумской, Харьковской, Николаевской и Херсонской областей.

Высокая остается опасность российских авиационных и ракетных ударов по всей Украине.

Россия не прекращает наступление на Лиманском и Бахмутском направлениях

Противник не прекращает наступательных действий на Лиманском и Бахмутском направлениях. Несет большие потери. Ведет безуспешные наступательные действия на Авдеевском и Новопавловском направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено.

Из минометов и артиллерии обстреляны районы населенных пунктов Рожковичи, Басовка, Александровка и Грабовское Сумской области и Ветеринарное, Стрелка, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Огирцево, Волчанск, Старица и Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении враг обстрелял позиции наших войск в районах Ивановки, Купянска, Кисловки и Котляровки Харьковской области и Новоселовского и Ковалевки - Луганской.

На Лиманском направлении огневого поражения потерпели Новоегоровка, Невское, Червонопоповка, Кременная и Диброва в Луганской области.

На Бахмутском направлении под вражеский огонь попали Верхнекаменное, Спорное, Берестовое, Белогоровка, Бахмут, Ивановское, Предтечино, Клещиевка, Курдюмовка, Дружба и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском направлении обстреляны Бердичи, Тоненькое, Северное, Авдеевку, Водяное, Георгиевку, Марьинку и Победу.

На Новопавловском направлении огневого поражения понесли районы населенных пунктов Большая Новоселка, Нескучное, Новоукраинка, Богоявленко, Угледар и Никольские Дачи Донецкой области.

На Запорожском направлении под огневое влияние попали районы 20 населенных пунктов, Среди них - Времовка и Новополь Донецкой области и Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Орехов и Новоданиловка на Запорожье.

На Херсонском направлении обстрелам из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов подверглись районам 21 населенного пункта.

В частности это – Золотая Балка, Николаевка, Тягинка, Понятовка, Антоновка, Берегово, Янтарное и Херсон. Есть жертвы среди гражданского населения.

До этого Генштаб сообщал, что в Донецке вагнеровцы болеют опасными инфекциями из-за плохих санитарных условий.

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