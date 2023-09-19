ВСУ поразили штаб россиян под временно оккупированным Мелитополем

Видео обнародовано в Telegram-канале ведомства.

"Вооруженные Силы Украины поразили штаб окупантов вблизи временно оккупированного Мелитополя", - говорится в сообщении.

На видео хорошо виден дым и слышно несколько попаданий, а также звуки работы вражеской ПВО.

Что известно об атаке ВСУ на временно оккупированный Мелитополь

18 сентября утром во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремели несколько взрывов, после этого российские оккупационные "власти" сообщили о работе ПВО и сбитии ракет. Российское издание РИА.Новости написало, что оккупанты сбили четыре украинских ракеты.